Wer führt in den nächsten fünf Jahren die Geschicke im Rathaus? Darüber stimmen die Langenhagener am 12. September ebenso ab wie über den neuen Rat und die Ortsräte in den Ortschaften. Und dann steht am 26. September noch die Bundestagswahl an. Über alle Entwicklungen informiert die HAZ und NP an dieser Stelle.