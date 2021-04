Hannover

Das Hauptzollamt Hannover hat sich an einer bundesweiten Kontrolle auf Baustellen beteiligt. Die Aktion diente dem Bekämpfen der Schwarzarbeit. Die Fahnder überprüften insgesamt 100 Arbeiter im gesamten Zuständigkeitsbereich, der sich bis nach Lüneburg erstreckt. In mehreren Fällen wurden Verstöße festgestellt, einen Mann nahm die Polizei fest.

Insgesamt kontrollierten die Zöllner am vergangenen Freitag 24 Baustellen. In Langenhagen ergriff ein Verdächtiger die Flucht, als er die Kontrolleure bemerkte. „Die Beamten eilten sofort hinterher und entdeckten den Mann im umliegenden Gebüsch“, sagt Zollsprecher Nils Haustein. Es stellte sich heraus, dass der Montenegriner sich illegal in Deutschland aufhielt.

Bauarbeiter mit falschen Papieren

In Lüneburg überprüften die Fahnder einen Mann, der die Beamten offenbar gezielt in die Irre führen wollte. „Der türkische Staatsangehörige wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus“, berichtet Haustein. Allerdings habe sich der Kontrollierte zunehmend in Widersprüche verwickelt. Erst mit Unterstützung der Bundespolizei fand der Zoll die wahre Identität des Mannes heraus. Gegen ihn wird jetzt ermittelt, außerdem muss die Ausländerbehörde über weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei acht weiteren Menschen besteht zudem der Verdacht der Scheinselbstständigkeit, und fünf Arbeitnehmer werden nach jetzigen Erkenntnissen unter Mindestlohn beschäftigt. „Bei zwei weiteren Personen ergaben sich Hinweise, dass diese nicht zur Sozialversicherung angemeldet wurden“, sagt Haustein. Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in allen Fällen dauern an.

Schwarzarbeit: Schaden von 816 Millionen Euro

Bundesweit hatte die FKS nach Angaben des Bundesfinanzministeriums allein im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Strafverfahren und mehr als 57.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wurden den Angaben zufolge Schäden in einer Gesamthöhe von rund 816 Millionen Euro aufgedeckt (2019: 755 Millionen Euro).

Von Peer Hellerling