Kinder sitzen ungesichert im Auto: Diese Beobachtung hat die Polizei Langenhagen in dieser Woche mehrfach gemacht. Die Beamten haben täglich vor verschiedenen Schulen und Kitas Verkehrsteilnehmer kontrolliert – und dabei 155 Verstöße geahndet.

Die Polizei kontrolliert am Freitagmorgen an mehreren Stellen an der Konrad-Adenauer-Straße Verkehrsteilnehmer. Die Beamten gucken seit Beginn der Woche schwerpunktmäßig vor Schulen und Kitas, ob Kinder im Auto richtig gesichert sind. Quelle: Julia Gödde-Polley