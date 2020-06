Langenhagen

In der Mittagshitze liefen die Schweißperlen von der Stirn und doch – vier Musiker zauberten elegant den edlen Klang ihrer Blasinstrumente hervor. In so kleiner Besetzung brachte das Ensemble Hannover Brass am Sonnabend den Bewohnern der Alten- und Pflegeeinrichtung der Gesellschaft Medizin Mobil am Straßburger Platz ein Corona-Konzert direkt vor die Tür.

Die Formation Hannover Brass, sonst großes Programm in großen Klangräumen gewohnt, passte ihre Anstrengungen als Mutmacher ins kleinste Format ein. Für die Senioren spielten sie Volkslieder, Märsche und Spiritual-Melodien. Mit „When the Saints Go Marching in“ fast am Schluss wurden alle Zuhörer im Rund am Platz in Schwingung gebracht.

Publikum lauscht Auftritt im Schatten

Die oben in der Pflegeeinrichtung aber auch: Der Applaus von den Balkonen kam allerdings, ohne dass Zuhörer sichtbar wurden, aus den hinteren Reihen. Eine Pflegerin bemühte sich viele Male, den Musikern und dem Publikum unten auf dem Platz diese Situation und die Dankbarkeit für die Veranstaltung zu erklären: Die Senioren im Pflegeheim hatten sich auf Anraten der Pflegekräfte in die Tiefe der Balkone in den Schatten zurückgezogen.

Es ist heiß, aber die Senioren genießen die Abwechselung, die das kleine Konzert auf dem Straßburger Platz ihnen bringt. Quelle: Ursula Kallenbach

Nicht nur am Straßburger Platz erklang Musik: An sechs Heimen im Stadtgebiet traten parallel Musikgruppen für die Bewohner auf – etwa Musikschulkinder, Akkordeonspieler des Heeresmusikkorps und des Akkordeonclubs sowie ein Saxofonduo des Blasorchesters Langenhagen. Die Musikschule hatte die Auftritte koordiniert.

Musik für Senioren: Michael Tewes vom Heeresmusikkorps tritt im Innenhof der Cityparkresidenz auf. Quelle: privat

Musik für Senioren geht weiter

Und es soll weitergehen: Die kleinen Konzerte für Senioren will die Musikschule Langenhagen jetzt jeden Sonnabend auf die Beine stellen. „Wenn möglich, immer ab 11 Uhr für 30 bis 45 Minuten wollen wir alle sieben Seniorenheime zeitgleich bespielen. Die Musikschule organisiert und koordiniert, und viele Musiker machen mit“, kündigt Musikschulleiter Stefan Polzer an.

Von Ursula Kallenbach