In der neuen Kita Krähenwinkel braucht eine Veranstaltung plötzlich mehr Raum als geplant? Das ist einfach zu bewerkstelligen, wie die Besucher am Tag der offenen Tür jetzt bei Führungen sahen. Im Eingangs- und Bewegungsbereich der Krippe können alle Holzelemente leicht beiseite geräumt werden, und im großen Garderobenbereich der Kita für 75 Kinder machen alle Verstaumöbel auf Rollen bei Bedarf schnellstens Platz.

„Für die Eltern hatten wir eine Familienfeier in der vorigen Woche“, berichtete Kitaleiterin Maud Lehmann-Musfeldt. Die Kinder hatten bereits vier Wochen Zeit, sich in den Gebäuden am Ende der Wiesenstraße einzuleben. Insofern interessierten sich nun für die Räumlichkeiten und die Betreuung vor allem Familien, die noch auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs sind.

Während Kinder und Eltern die neue Kita Krähenwinkel schon kennenlernen durften, nutzten beim Tag der offenen Tür auch Nachbarn und künftige Eltern die Chance, die Einrichtung zu besichtigen.

Ob das Holz außen noch gestrichen werde, wollten ältere Herrschaften wissen. Denn neben Eltern fanden sich ganz viele Nachbarn und Interessierte an dem architektonisch interessanten Bau ein. Nein, das Holz außen werde nicht lackiert, sondern werde verwittern und ergrauen, erklärten die Erzieherinnen, die durch die Einrichtung führten. Aber auch pädagogische Unterschiede zwischen gestern und heute kamen zwischen Besuchern und Fachkräften zur Sprache.

Neue Kita Krähenwinkel bietet nur Ganztagsplätze an

„Früher brachten Eltern die Kinder wegen der sozialen Kontakte in den Kindergarten“, verdeutlichte die Leiterin. „Heute sind wir total familienergänzend. Alle 125 Kinder sind Ganztagskinder. Das ist ein gewaltiger Unterschied.“ Der Anteil der berufstätigen Eltern sei groß. Die Erzieher in Krippe, Kita und Hort übernähmen große Teile dessen, was früher zu Hause geleistet wurde. 75 Kitakinder und 30 Krippenkinder ab einem Jahr teilen sich das neue Gebäude, weitere 20 Kinder besuchen den Hort. Insgesamt, mit Küchenkräften, kümmern sich 30 Mitarbeiter um das Wohl der Kinder.

