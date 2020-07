Langenhagen

Wer in diesen Tagen auf die Internetseite des Kunstvereins Langenhagen klickt, bekommt einen kleinen Schreck. „Wir bauen um!“ ist dort zu lesen, der entsprechende Schriftzug läuft von rechts nach links ins Bild. Doch die Befürchtung, dass die Homepage des Vereins aktuell wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein könnte, ist genauso unbegründet wie die Annahme, dass der Kunstverein derzeit selbst eine Baustelle ist. Die Lösung: Das aktuelle Programm lautet „Freiraum für Gedanken und Bauwerke“. Menschen aller Altersgruppen, vor allem Kinder ab sechs Jahren, können mit Werkzeugen und Farben kreativ werden.

Anmeldungen für das Projekt sind noch möglich

Noch bis Freitag, 31. Juli, läuft die Aktion im Garten des Kunstvereins, Walsroder Straße 91a. Bereits zum dritten Mal bietet die Einrichtung mit dem Freiraum für Gedanken und Bauwerke allen Interessierten die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen. Begleitet wird das Projekt von professionellen Künstlerinnen, die mit den „bauwütigen“ Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Seit dem Start am 13. Juli sind bereits die unterschiedlichsten Kunstwerke entstanden. Denn die nötigen Voraussetzungen dafür schafft der Kunstverein selbst: Es wird Raum gegeben zum Austausch von Ideen, zum Diskutieren, Experimentieren, Planen und Bauen. Zum gemeinsamen Vorgehen gehört auch eine Brotzeit. Noch können Interessierte mitmachen. Anmeldungen sind vorab notwendig per E-Mail an mail@kunstverein-langenhagen.de.

Künstlerin verändert den Garten

Das Sommer-Programm des Kunstvereins setzt sich im August mit der künstlerischen Installation des Gartens fort. Dafür sorgt Alex McNamee. Die 30-Jährige stellt Landschaften dar. Vom 21. bis 26. August wird sie im Garten des Kunstvereins im Einsatz sein und den Außenraum langfristig verändern. „Sie wird Bäume pflanzen, aber auch Hügel anlegen und kleine Objekte verwenden – alles mit Material, das in der Natur vorkommt, beispielsweise Steine“, sagt Noor Mertens, Geschäftsführerin und Kuratorin des Kunstvereins Langenhagen. Die Arbeit verbleibt nach Fertigstellung vor Ort und verändert sich durch Witterung, Wachstum und die pflegerischen Eingriffe des Kunstvereins. Am 26. August von 15 bis 21 Uhr wird die Installation eröffnet.

Und dann gibt es doch noch eine Veränderung beim Onlineauftritt des Kunstvereins, an der die Verantwortlichen aktuell werkeln. Die neue Plattform heißt archipelago.page. Kunstinteressierte finden dort Texte, Bilder, Videos oder auch Leseempfehlungen über Themen, für die sich das Team des Kunstvereins begeistert. Derzeit ist es das Thema Heimat. Die Umstellung und Überarbeitung der Seite, auf der auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder Künstlern verwirklicht wird, ist für Montag, 3. August, geplant.

Der Kunstverein Langenhagen hat derzeit montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr regulär geöffnet. Ab dem 27. August sind die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie auf Anfrage. Für Besucher der Veranstaltungen sind keine Voranmeldungen notwendig. „Bei uns findet momentan alles im Garten statt. Daher haben wir genug Platz, um die Abstände einzuhalten“, sagt Noor Mertens.

Von Stephan Hartung