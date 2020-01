Langenhagen

Was Diebe nicht alles gebrauchen können: In Langenhagen haben Unbekannte nun neben einem Briefkasten aus Metall auch einen kompletten Gartenteich aus Kunststoff gestohlen. Im zweiten Fall ließen die Täter auch gleich die dazugehörigen Feldsteine für die Umrandung des Gewässers mitgehen.

Nach Auskunft der Polizei hatten die Unbekannten zwischen Donnerstag- und Sonnabendmittag die Kunststoffschale des Gartenteichs von einem Grundstück an der Gutenbergstraße entwendet. Auch die Feldsteine für die Umrandung wurden gestohlen. Den Schaden beziffert der Sprecher auf etwa 150 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 30. Dezember, 16 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, an der Leibnizstraße. Dort sägten die Täter den Briefkasten aus Edelstahl von einem Ständer ab. Der Schaden beträgt dort etwa 200 Euro.

In beiden Fällen werden nun die Diebe gesucht, die Ermittler bitten zudem um Zeugenhinweise unter (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr in Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke