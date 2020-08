Langenhagen

Das Sturmtief Kirsten hinterlässt am Mittwoch auch in Langenhagen seine Spuren: Am frühen Nachmittag musste die Feuerwehr bereits mehrfach wegen umgestürzter Bäume, loser Dachziegel und ausgelöster Brandmeldeanlagen ausrücken.

Der bisher letzte Einsatz – Stand 17 Uhr – ereignete sich in Langenhagen an der Straße Brinkholt. Dort stürzte ein Baum auf ein dort abgestelltes Auto.

Einsatzkräfte zerlegen umgestürzten Baum mit Kettensäge

In einen Gewerbebetrieb an der Hessenstraße in Godshorn hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Dies geschah allerdings nicht wegen der Windböen, sondern vielmehr wegen austretendem Wasserdampf. Anders sagt es gegen 13 Uhr an dieser Straße aus. Der Sturm hatte einen Baum quer über die Straße geworfen. Die Einsatzkräfte zerteilten das Hindernis mit einer Kettensäge. An der nur wenige Meter entfernten Bayernstraße musste die Feuerwehr einen angebrochenen Ast beseitigen.

Gegen 14.50 Uhr rückte die Feuerwehr an die Bothfelder Straße in Langenhagen aus. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. In Godshorn wurden die Kräfte an den Rotdornweg gerufen. Dort hatten sich wegen der Windböen Dachziegel an einem Haus gelockert. Mithilfe der Langenhagener Drehleiter wurde die Gefahr entschärft.

Der Artikel wird aktualisiert.

Von Sven Warnecke