Dieses Straßenbauprojekt wird seit Jahrzehnten diskutiert: der Durchstich von der Bundesstraße 6 zur Landesstraße 382 nach Langenhagen. Zuletzt scheiterte das Vorhaben vor Gericht. Nun haben Garbsens Bürgermeister Christian Grahl und Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, einen Vertrag unterzeichnet, der zumindest neue Bewegung in das alte Projekt bringen wird – und in Garbsen neue Hoffnung weckt, Berenbostel und Stelingen vom Straßenverkehr spürbar zu entlasten. Die Lösung soll die Herabstufung von einer Landes- zu einer Gemeindestraße bringen.

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer war nach eigenen Angaben über den Termin in Garbsen informiert. Und weiteren Gesprächen mit den Nachbarn werde sich die Stadt nicht verschließen, betont er. „Einen wirklich wichtigen Vorteil sehen wir nicht, trotzdem werden wir im Dialog bleiben“, teilt Heuer auf Anfrage mit. „Die Frage nach Planungen oder Kosten auf Langenhagener Seite stellt sich derzeit nicht.“

Was sagt Langenhagen dazu?

Ohne die Zustimmung Langenhagens geht es jedoch nicht. Auch wenn Heuer dem Ansinnen neutral gegenübersteht, regt sich bereits heftiger Widerstand in den Ortsteilen. Speziell aus Schulenburg und Godshorn kommen harsche Worte. Denn sowohl Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung wie auch ihr Schulenburger Amtskollege Dietmar Grundey (beide CDU) befürchten eine rapide Zunahme des ohnehin schon extremen Verkehrs auf Langenhagener Seite.

„Die fahren alle mitten durchs Dorf“, kritisiert Grundey. Eine Zustimmung macht er klar von einer Entlastungsstrecke abhängig. „So können wir dem nicht zustimmen“, betont der Schulenburger auf Anfrage. Er erinnert an die vielen Schulkinder, die diese Strecke passieren müssen. Aus diesem Grund fordert er erneut, die einst diskutierte Nordspange in Schulenburg zu bauen, um den Verkehr aus dem Dorf zu bekommen.

Dörfer fordern Entlastung vom Verkehr

Biehlmann-Sprung spricht von den „Godshornern als Verlierer“, falls das realisiert werde. Denn angesichts des bereits jetzt starken Verkehrs werde dieser weiter erheblich zunehmen. Die Dörfer im Westen Langenhagens haben nun einen Antrag eingebracht, um die Planungen für eine sogenannte holländische Rampe als Anschluss an die A 352 anzuschieben. Das werde am Montag im Rat diskutiert, kündigt die Ortsbürgermeisterin an. Ohne eine spürbare Verkehrsentlastung werde sie keinem neuen Bau- und Gewerbegebiet mehr zustimmen, kündigt Biehlmann-Sprung an.

Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras ( CDU) schlägt moderatere Töne an. „Ich sehe es so, dass eine neue Straße nur Vorteile bringen wird.“ Denn es würden auch Radverkehrswege entstehen –etwa auch die lang geforderte Verbindung nach Berenbostel. Das werde auch Zeit. Allerdings weist auch Auras auf das bereits jetzt überlastete Straßennetz hin, zumal die Ortsdurchfahrten auch sehr eng seien. Deshalb fordert auch sie, den Verkehr in Godshorn oder Schulenburg auf die Autobahn zu führen. „Dann wären die derzeitigen Verkehrsprobleme gelöst“, ist sich Auras sicher.

Akteure wollen Straße umwidmen

Im nun ausgehandelten Vertrag steht, dass die Rote Reihe in Garbsen ab 2020 eine Regionsstraße und die Dorfstraße bis zur Ampel bei Stelingen eine Gemeindestraße wird. Bis Ende 2019 heißt das alles noch Landesstraße 382 und ist die offizielle Umleitungsstrecke für die A2. Die neue Tangente wäre, statt der Ortsdurchfahrt Berenbostel, auch die neue L 382 geworden. Der Vertrag regelt weiterhin, dass das Land die Dorfstraße vom Ortsausgang Berenbostel bis Stelingen grundlegend saniert wird, bevor sie Eigentum der Stadt wird. Das soll im Frühjahr 2020 passieren. Zeitnah will die Stadt jetzt selbst den Bau des Radweges planen.

Gericht lehnte bisher alle Vorstöße ab

Zuletzt hatten Garbsen und Langenhagen den Bau der Straße bei der Region beantragt, sogar die Finanzierung geregelt. Das Verwaltungsgericht Hannover entschied 2012 jedoch: Beide Städte sind dafür die falschen Absender. Nur das Land darf den Bau der Straße beantragen, baut aber seit Jahrzehnten keine mehr. Mit dem nun ausgehandelten Vertrag verliert die neue Straße jetzt aber ihren Status als Landesstraße.

Das Paket heißt „Umwidmung von Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen“. Novum in Fischers Konzept ist, dass ein Teil der Mecklenheidestraße in Hannover ab der Bundesstraße 6 und die Stelinger Straße in dem Abschnitt entlang des Kraftwerks und der A2-Abfahrt Schwarze Heide bis zum Abzweig Langenhagener Straße nach Schulenburg und Engelbostel eine Landesstraße und neue A2-Umleitungsstrecke wird. Bis jetzt ist sie eine Regionsstraße. Entscheidend ist: Die B 6 wird über das Straßennetz in Hannover mit der nächsten Landesstraße verbunden und nicht mehr über die neu gebaute Tangente durchs Köllingsmoor. Diese ist damit keine Landesstraße mehr, sondern nur noch eine Gemeindestraße.

Wer kam auf die neue Lösung?

Die Idee hat viele Väter, der Druck kam von mehreren Seiten: Im Landtagswahlkampf 2017 versprach Ministerpräsident Stephan Weil, das Vorhaben zu unterstützen. Die Landtagskandidaten Editha Westmann ( CDU) und Rüdiger Kauroff ( SPD) hatten das Thema im Prospekt. Die Garbsener sowieso. Westmann zog den damaligen CDU-Spitzenkandidaten und heutigen Verkehrsminister Bernd Althusmann zum abrupten Ende der Langenhagener Straße und zeigte ihm das unfertige Projekt. Nach der Wahl wies Althusmann die Landesbehörde an, eine Lösung zu suchen.

Fischers Fachleute tüftelten über Monate. „Ich weiß nicht, ob das jetzt zu 100 Prozent gerichtsfest ist“ sagte der ehemalige Langenhagener Bürgermeister, „aber ich meine, der Vorstoß hat sehr gute Chancen.“ Der Bau ist keine Landesstraße mehr. Die Straße werde Gewerbeflächen und das Neubaugebiet Berenbostel-Ost erschließen und erhalte eine große kommunale Bedeutung, von der Entlastung der Dorfstraße ganz abgesehen.

Was passiert jetzt?

Die Straße wird über 1,6 Kilometer Acker- und Weideland führen. Zwei Drittel der Strecke liegen auf dem Gebiet Garbsen, gut 450 Meter auf Langenhagener Seite. Grahl will jetzt zuerst mit Landwirten aus beiden Kommunen sprechen. Er wolle mit ihnen einen Weg finden, „damit niemand unzumutbare Nachteile erleidet“, sagte er. Zeichnet sich eine Einigung mit den Landwirten ab, muss Garbsen eine Reihe von Gutachten in Auftrag geben. Ein Knackpunkt könnten aber die Fledermaus- und die Laubfroschkolonien werden. Die Garbsener Stadtverwaltung kalkuliert mit einer etwa fünf Jahre dauernden Planungsphase, hofft aber, dass das schneller geht. Vorausgesetzt, Langenhagen stimmt dem zu.

