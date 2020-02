Hannover

Der 22-jährige Khudai R., der im September und im Oktober 2018 an drei verschiedenen Tagen sexuellen Kontakt mit einem elfjährigen Mädchen hatte, ist am Mittwoch vom Landgericht Hannover zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die 1. Große Jugendkammer unter Vorsitz von Stefan Lücke verurteilte R. wegen vier Fällen von schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes sowie der Herstellung und Anschaffung kinderpornografischer Schriften. Strafmildernd berücksichtigte das Gericht, dass der Angeklagte alle Taten freimütig einräumte und „Verantwortung übernommen hat“, dass das – frühreife – Mädchen offenkundig in ihn verliebt war und den Kontakt zu dem damals 20-Jährigen suchte, dass die R. bekannten Altersangaben der Jüngeren zwischen elf und 17 Jahre schwankten und er vorab das Gespräch mit ihrer Mutter gesucht hatte.

Freunde von R. waren beteiligt

Das ungleiche Paar vollzog den Geschlechtsverkehr auf einer Grünfläche nahe der S-Bahn-Station Langenhagen-Mitte. Bei zwei Gelegenheiten war ein Bekannter von R. anwesend, einmal hatte ein Freund von ihm selbst Sex mit der Elfjährigen. Zwischen den Begegnungen in Langenhagen hatte der 20-Jährige das Kind aufgefordert, ihm per Handy Nacktfotos von sich zu schicken – was die Elfjährige auch tat.

Angst vor einer Schwangerschaft

Nachdem sich das Mädchen Ende Oktober 2018 aus Angst vor einer Schwangerschaft einer Vertrauenslehrerin offenbart und die Mutter von den Vorgängen erfahren hatte, brach es zusammen. Derzeit lebt die 13-Jährige in einer Wohngruppe und wird psychologisch betreut. Möglicherweise seien das Verhältnis mit R. und der nachfolgende Streit mit der Mutter aber nur der Auslöser für eine schwere seelische Krise des Kindes gewesen, die schon vorab in einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung angelegt war, mutmaßte Richter Lücke in der Urteilsbegründung.

Erziehungsgedanke hat Priorität

Die Kammer hielt R. – der im Alter von 14 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet war – zugute, dass seine „emotional-soziale Entwicklung“ durch die Fluchterfahrungen massiv gestört worden sei und man ihn deshalb nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen könne. Auch habe er sich hier gut integriert, spreche passabel Deutsch und gehe einer geregelten Arbeit nach. Nach Auffassung des Gerichts würde ein Gefängnisaufenthalt dem im Jugendrecht an erster Stelle stehenden Erziehungsgedanken klar entgegenstehen.

„Zu einem Sexualobjekt herabgewürdigt“

Trotzdem, so Richter Lücke, müsse die „abscheuliche Vorgehensweise“ der Missbrauchstaten angemessen geahndet werden. Das Mädchen sei durch die Art des Geschlechtsverkehrs, die Einbeziehung anderer Männer und die Aufforderung zum Versenden von Nacktfotos „zu einem Sexualobjekt herabgewürdigt“ worden. Doch die 13-Jährige scheint Khudai R. immer noch nachzutrauern: Bei ihrer Befragung in nichtöffentlicher Sitzung soll sie gedroht haben, nicht mehr in ihre Wohngruppe zurückzukehren, sollte die Kammer den jungen Mann ins Gefängnis stecken.

Von Michael Zgoll