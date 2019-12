Krähenwinkel

Ein Landwirt hat am Sonnabendmittag das Heu zu hoch geladen. Als er unter der Bahnbrücke auf der Walsroder Straße in Höhe der Einmündung zur Straße Im Gleisdreieck her fuhr, streifte die Ladung nach Auskunft der Polizei die Brücke und das Heu fiel auf die Fahrbahn. Die alarmierten Beamten riefen die Feuerwehr Krähenwinkel zur Unterstützung. Die Einsatzkräfte halfen beim Fegen der Straße.

Die Straße ist während der Aufräumarbeiten gesperrt. Quelle: Kai Jüttner/Feuerwehr

Das Heu, das eigentlich zu Ballen gepresst war, fiel lose herunter und verteilte sich gegen 13 Uhr auf der Fahrbahn. Während die Feuerwehr gemeinsam mit einigen Landwirten aufräumte, war die Straße in beide Richtungen gesperrt. Nur der Linienverkehr wurde nach Auskunft von Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner durchgelassen. Alle Autofahrer leitete die Polizei um. Der Bauer habe sich sofort gekümmert und befreundete Landwirte gerufen, die mit Spezialgeräten anrückten, berichtet ein Polizeisprecher. Nach Auskunft Jüttners räumten die Helfer das Heu in den Frontlader eines Treckers. Dieser lud das Futter dann zum Abtransport auf einen Anhänger.

Von Julia Gödde-Polley