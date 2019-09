Engelbostel

Historische Kulisse mit urigem Charme: Der Hegermarkt auf dem Platz vor der Gastwirtschaft Tegtmeyer in Engelbostel hat sich am Sonntag einmal mehr als Publikumsmagnet bewährt. Wer in Engelbostel wohnt, kam zu mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Besucher, die mit dem Auto angefahren kamen, fanden nur noch schwer einen Parkplatz. Der Hegering Langenhagen als Zusammenschluss der Jägerschaft, der Ortsrat Engelbostel und der Schützenverein Engelbostel hatten den Hegermarkt gemeinsam vorbereitet. Bei der zehnten Auflage ließ sich Hegeringleiter und Organisator Mike Scheer auch etwas Besonderes einfallen.

Zur Galerie Am Gasthof zum alten Krug der Familie Tegtmeyer herrscht beim Hegermarkt in Langenhagen den ganzen Tag Trubel.

Jutetasche zum zehnten Geburtstag

Scheer präsentierte den Besuchern zum runden Geburtstag eine Jutetasche mit dem Aufdruck des Hegermarktes. „Wir wollen auf Plastik verzichten und nachhaltig etwas für die Umwelt tun“, sagte er bei der Eröffnung des Marktes und forderte die Gäste auf, die gekauften Produkte darin zu verstauen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Stoffbeutel wollen die Organisatoren das Bienenprojekt Blühstreifen unterstützen.

Fotobox ist Novum und der Renner

Ein Novum auf dem Hegermarkt war auch eine Fotobox. Dort konnten sich Groß und Klein mit diversen Eulen auf dem Arm verewigen lassen. Auch die dreijährige Laura traute sich, den Vogel mit den großen Augen mithilfe einer Halterung und Falknerin Andrea Haberjan auf ihren Arm zu halten – aber schaute auch ein wenig skeptisch. Auch andere Besucher wie Roland Weiß nahmen das Angebot gern an. „So ein Foto habe ich in meiner Sammlung noch nicht“, sagte der Kaltenweider und lachte. „Die Fotobox war der Renner“, sagte Robina Scheer vom Hegering, die der Falknerin bei den Aufnahmen zur Seite stand.

Einer der zahlreichen Programmpunkte des Tages war das Schießen auf die Bürgerscheibe. 47 Schützen nahmen an dem Wettbewerb teil, darunter 10 Kinder und Jugendliche. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten Levin Walter (Kinderkönig), Mika Trümper (Jugendkönig) und Thomas Bredthauer (Bürgerkönig) die jeweiligen begehrten Scheiben. Auch sie behielten die ruhigste Hand und wurden Herbstmeister: Susanne Fiene, Ilona Vogt, Thomas Göbel, Jennifer Heidrich, Michaela Vogt, Marleen Swoboda erhielten bereits am Vormittag ihre Anstecknadeln vom Schützenverein Engelbostel.

Falkner Frank Schalwat schmust mit seinem Steinadler Ghandi. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Falkner präsentieren Steinadler

Der Falkner Frank Schalwat und sein Sohn Eric-Marco präsentierten die beeindruckenden Vögel ihrer Jagdfalkenschule, darunter auch zwei Steinadler. Immo Ortlepp aus der Wedemark imitierte Tierstimmen, als Drittplatzierter bei den Deutschen Meisterschaften der Hirschrufer selbstverständlich auch den imposanten Brunftschrei dieser Art. Viel Blasmusik und die Einweihung der Erntekrone, gebunden von den Frauen vom Schützenverein Engelbostel, sowie kulinarische Angebote wie Wildbratwurst rundeten das Rahmenprogramm ab.

Mit einem Gottesdienst in der St.-Martin-Kirche um 10 Uhr begann der Hegermarkt. Eine Stunde später folgte ein langer Umzug durch die Straßen im Dorf – und führte auf den Hof Tegtmeyer. „Mein Eindruck ist, dass der Festumzug immer länger wird“, sagte Pastor Rainer Müller-Jödecke. Der Markt sei für Engelbostel etwas ganz Besonderes und nicht mehr wegzudenken. Viele Dorfbewohner standen an der Straße und winkten den Vereinen und Verbänden zu. Anschließend wurde gemeinsam gefeiert.

Jagdhornbläser musizieren vor der St.-Martin-Kirche. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Ein Mega-Event“ – Hegering ist begeistert vom Zuspruch

Organisator und Hegeringleiter Mike Scheer strahlte am Abend über das ganze Gesicht. Auch die zehnte Auflage sei total gelungen. „Das war ein Mega-Event“, bilanzierte der Hegeringleiter, der bis 2022 sein Amt ausführen will. Das lange Verweilen der Besucher zeuge davon, dass sich alle wohlgefühlt hätten und zufrieden gewesen seien. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen gab es beim Hegermarkt keine Pommes Frites und auch keine Burger. Dafür konnten die Gäste Wildspezialitäten probieren und andere regionale Produkte wie Honig und Kürbis kaufen. „Das Konzept geht auf“, sagte Scheer. Auch andere Hegeringleiter hätten schon Interesse bekundet, die erfolgreiche Veranstaltung bei sich zu kopieren.

Von Katerina Jarolim-Vormeier