Langenhagen/Godshorn

Bei einem Verkehrsunfall in Langenhagen ist am Donnerstag eine 17 Jahre junge Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei war die Fahranfängerin mit ihrem Begleiter sowie einem weiteren Insassen gegen 13 Uhr auf der Schönfelder Straße unterwegs. Vor einer roten Ampel an der Einmündung zur Bothfelder Straße musste sie den Peugeot stoppen.

„Die Situation schätzte der nachfolgende 53-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes falsch ein und fuhr trotz eingeleiteter Bremsung auf den Peugeot auf“, heißt es von der Polizistin weiter. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Begleiter der Fahranfängerin sowie der weitere Insasse im Peugeot blieben unverletzt. Das Auto war indes demoliert und musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens stand am Freitag noch nicht fest.

Polizei : Frau übersieht die Vorfahrt eines Autofahrers

Ein weiterer Unfall mit einem Verletzten ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Lohkamp in Godshorn. Wie die Kommissariatssprecherin mitteilt, wollte eine 34 Jahre alte VW-Golffahrerin von einem Parkplatz auf die Straße fahren und hatte dabei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 45 Jahre alten Opelfahrer offenbar übersehen. Der Corsa wurde bei dem Zusammenstoß in der Fahrzeugmitte getroffen. Der 45-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und klagte anschließend über Nackenschmerzen sowie Kreislaufprobleme. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

Von Sven Warnecke