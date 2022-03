Krähenwinkel

Dramatischer Unfall am Montagabend auf der Walsroder Straße in Langenhagen-Krähenwinkel: Die Fahrerin eines roten Opel Agila verlor gegen 19.30 Uhr kurz vor der Karl-Kellner-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste frontal in einen am Straßenrand abgestellten Lkw, Marke Daimler Atego.

Die 30-Jährige war stadtauswärts in Richtung Kaltenweide unterwegs gewesen. Wie sich herausstellte, war sie erheblich betrunken. Ein Alkoholtest ergab nach Polizeiangaben 2,21 Promille. Fatal: Sie hatte ihren sechsjährigen Sohn im Auto dabei. der Junge saß auf der Rückbank. Inwieweit er in einem Kindersitz gesichert war, konnte Polizeisprecher Patrick Götze nicht sagen.

Vom Sohn abgelenkt gewesen?

Nach unseren Informationen soll sich die Mutter offenbar von dem Kind abgelenkt gefühlt und dadurch ihren Wagen nach rechts gegen den Lastwagen gesteuert haben. Der Junge wurde zum Glück nur leicht verletzt. Er kam in die Kinderklinik der MHH. Auch die 30-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus transportiert.

Rund 6000 Euro Schaden

Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Schaden an Opel und Lkw, den die Polizei auf rund 6000 Euro schätzt. Gegen die Mutter wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. „Auch das Jugendamt wird informiert“, so Götze.

Von Andreas Krasselt