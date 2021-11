Langenhagen

In der Region Hannover gilt ab Mittwoch, 1. Dezember, die 2-G-plus-Regelung. Auch Geimpfte und Genese benötigen dann für einen Großteil der Aktivitäten wieder einen negativen Corona-Test. In Langenhagen ist ein kostenloser Test noch an drei Standorten möglich. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Drei Stationen bieten kostenlose Bürgertests an

Mitten im Zentrum, unweit der Stadtbahnhaltestelle vor dem CCL an der Schützenstraße, kann sich jeder täglich von 8 bis 19 Uhr testen lassen. Im Voraus ist es nötig, einen Termin unter www.corona15.de zu buchen. Das Testzentrum im Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, bietet ebenfalls kostenlose Bürgertests nach Terminvereinbarung an. Innerhalb von 20 Minuten stehen dort die Ergebnisse fest.

In Kaltenweide betreibt die Oliven-Apotheke weiterhin ihr Testzentrum am Kaltenweider Platz. „Wir machen bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall weiter“, verspricht Inhaber Jan Waldhecker. Es gehe vor allem darum, für die Menschen da zu sein. Aufgrund der 2-G-plus-Regelung sind nun viele Menschen, die Veranstaltungen, Restaurants oder Sport- und Freizeiteinrichtungen besuchen möchten, wieder auf die kostenlosen Bürgertests angewiesen. Im Testzentrum der Oliven-Apotheke können sich Bürgerinnen und Bürger künftig kostenlos zwischen einem Spucktest, einem Lolly-Test, einem Nase-Rachen-Test sowie einem Test für Auslandsreisen entscheiden. Terminbuchungen sind hier ebenfalls erforderlich.

