Langenhagen

Sie übernehmen neue Ämter, erhalten Auszeichnungen oder verabschieden sich aus der Stadtgesellschaft. Diese Menschen und ihre Geschichten haben Langenhagen 2021 geprägt.

1. Christa und Dieter Leske

Christa und Dieter Leske (Zweiter und Dritte von rechts) erhalten von Elke Zach, Anja Sander und Wolfgang Kuschel die Willy-Brandt-Medaille außerhalb der Mitgliederversammlung in ihrem Haus überreicht. Quelle: privat

Seit Jahrzehnten haben die Wiesenauer Christa und Dieter Leske die Kommunalpolitik, insbesondere die der SPD geprägt und sich nicht nur in Rat und Ausschüssen engagiert. Vielmehr übernahm das Paar gemeinsam Verantwortung im Arbeitskreis Grünes Langenhagen, beim asiatischen Frauenkreis und im Quartierstreff des Stadtteils – bei all dem sorgten sie aber immer für die Verbindung zum Rat. Dafür erhielten beide jetzt die Willy-Brandt-Medaille.

2. Willi Minne

Willi Minne steht der Kommunalpolitik ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Quelle: Stephan Hartung

Insgesamt 35 Jahre engagiert sich der Godshorner Willi Minne in der Kommunalpolitik, agiert als Ortsbürgermeister, als Ratsmitglied und acht Jahre als stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Für dieses Engagement erhält auch er die Willy-Brandt-Medaille. Zur Kommunalwahl im September tritt der Sozialdemokrat nicht mehr an, es ist ein Abschied mit Wehmut und durchaus Erleichterung.

3. Dietmar Grundey

Dietmar Grundey freut sich über die gelungene Umgestaltung des Spielplatzes Bultwiesenweg. Quelle: Stephan Hartung

Seit 1981 hat sich Dietmar Grundey in der Kommunalpolitik in Langenhagens Ortsteil Schulenburg engagiert – die vergangenen 15 Jahre als Ortsbürgermeister, dabei getragen von einer absoluten Mehrheit seiner CDU. Doch zum 1. November beendet der 70-Jährige sein kommunalpolitisches Ehrenamt, das viel Kraft und noch mehr Zeit gekostet hat.

4. Mirko Heuer

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer wird fortan von Ulrike Jagau (von links), Ute Biehlmann-Sprung und Elke Zach vertreten. Quelle: Sven Warnecke

Mirko Heuer bleibt nach der Kommunalwahl im September hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt, er setzte sich klar im ersten Wahlgang durch. Dem Christdemokraten zur Seite stehen künftig drei gleichberechtigte Stellvertreterinnen: Elke Zach von der SPD, Christdemokratin Ute Biehlmann-Sprung und Ulrike Jagau von den Grünen – mit breiter Mehrheit. Alle drei sind nun gleichberechtigt für die Vertretung Heuers verantwortlich.

5. Holger Grünjes

Holger Grünjes ist nach acht Jahren in den Ruhestand gewechselt. Quelle: Sven Warnecke

Nach acht Jahren an der Spitze des Kirchenkreises verabschiedet sich Superintendent Holger Grünjes in den Ruhestand – zum Abschied zollt er insbesondere den Jugendlichen der Kirchengemeinden großen Respekt, die sich stets eingemischt hatten. Ihn selbst und sein Team stellten die Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen. Für den neuen Lebensabschnitt hat der 65-Jährige ein Ziel: eine Dauerkarte für Hannover 96.

6. Marena Heuer

Nach acht Jahren vollzieht Uwe Haster den Wechsel: Der Unternehmer gibt den Vorsitz des Wirtschaftsklubs an Marena Heuer ab. Quelle: privat

Zum ersten Mal steht mit Marena Heuer eine Frau an der Spitze des Wirtschaftsklubs, der Unternehmen aus allen vier Nordkommunen der Region vertritt. Die Unternehmerin aus Langenhagen folgt nach dem Votum der Mitglieder auf Uwe Haster, der acht Jahre an der Spitze gestanden hatte. Die neue Präsidentin rückt zwei Themen in den Fokus ihrer Amtszeit: die weiteren Begegnungen von Firmenchefs – wenn möglich in Präsenz – und den „Grünen Faden“.

7. Heike Brück-Winkelmann

Heike Brück-Winkelmann beendet ihr Tätigkeit als Leiterin des Stadtarchivs Langenhagen. Quelle: Stephan Hartung

Nach 36 Jahren als Leiterin ist Schluss: Heike Brück-Winkelmann verlässt das Stadtarchiv Langenhagen. Dort hatte sie 1985 als ABM-Kraft begonnen. Wer ihr zum 1. Januar 2022 nachfolgt, steht noch nicht fest. Ein besonderes Projekt zur Stadtgeschichte will sie auch im Ruhestand weiter begleiten.

8. Afra Gamoori

SPD-Kandidatin Afra Gamoori für die Bürgermeisterwahl in Langenhagen. Quelle: Sebastian Stein

Die SPD stellt für die Kommunalwahl die Lehrerin Afra Gamoori auf – die Politikerin aus Hannover kann allerdings beim Kampf ums Bürgermeisteramt nicht punkten und schafft es noch nicht einmal in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Mirko Heuer. Zudem sieht sie sich massiver Kritik, vor allem in sozialen Netzwerken ausgesetzt – die sie versucht zu entkräften. Den Spaß an der Politik soll ihr die Erfahrung aber nicht nehmen.

9. Eberhard Engel Ruhnke

Gerhard Bergner, Christoph Magirius, Renate Hofmann, Eberhard Engel-Ruhnke, Susanne Ruhnke, Dr. Frank Foerster und Elisabeth Magirius haben nach der 20. und letzten Etappe ihr Ziel erreicht. Quelle: privat

444 Kilometer in 21 Tagen – von Langenhagen aus ist Eberhard Engel-Ruhnke zu Fuß zu der Bethlehemgemeinde in Leipzig gepilgert – für einen guten Zweck. Der wandernde Vorsitzende der St.-Paulus-Kirchengemeinde sammelt auf dem Weg Spenden für das Ophelia Beratungszentrum. Immer wieder begleiten ihn Angehörige, Freunde und auch unbekannte Unterstützer.

Von Antje Bismark