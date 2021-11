Apotheker Carsten Lambrich ist buchstäblich mit dem City Center groß geworden. Er erinnert sich, wie seine Familie für besondere Einkäufe nach Hannover gefahren sei – dank der Eröffnung des CCL habe sie dann öfter direkt in Langenhagen eingekauft. Während seiner Schulzeit sei man in Pausen und Freistunden ins Center gegangen, obwohl das damals eigentlich verboten war. „Wir haben schon ein bisschen herumgelungert.“ Man habe hinter manche Tür in dem verwinkelten Gebäude geschaut, das sei damals mutig gewesen.

In seiner Jugend ging Lambrich im CCL auch zur Tanzschule. Mit 19 begann er sein Pharmazie-Praktikum in der heutigen City-Apotheke, in der er danach jobbte und arbeitete und die er 2016 nach eigenem Studium übernahm. „Ich vermute, dass sich auch einige junge Pärchen hier im Treppenhaus zum ersten Mal geküsst haben“, erinnert er sich. „Ich nicht“, fügt er rasch hinzu.