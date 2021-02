Langenhagen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt bundesweit. Doch nicht in Langenhagen. Wie Regionssprecher Christoph Borschel am Donnerstag, 4. Februar, mitteilt, beläuft sich der Inzidenzwert für Langenhagen auf 208,3 und liegt damit im negativen Sinne an der Spitze in der Region. Dort bewegt sich dieser Sieben-Tage-Wert bei 121,5. Der rechnerische Inzidenzwert zeigt auf, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt und gilt bereits ab über 50 als kritisch. Seelze ist die Regionskommune, die mit 162,2 den zweithöchsten Wert der Städte und Gemeinden aktuell verzeichnet.

Derzeit sind in Langenhagen 188 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Innerhalb von nur gut 24 Stunden haben sich 29 Personen mit dem Coronavirus neu angesteckt. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1699 Personen in der Stadt angesteckt, 40 von ihnen sind daran gestorben, berichtet Borschel auf Anfrage weiter.

Kein aktuell bekannter Hotspot in der Stadt

„In Langenhagen sind aktuell 20 Fälle verteilt auf fünf Alten- und Pflegeheimen bekannt“, sagt der Regionssprecher weiter, ohne konkret die Einrichtungen zu nennen. Bei den Kindertagesstätten in der Stadt sind sechs Fälle verteilt auf vier Kitas registriert, an Schulen verteilen sich 15 Infektionen auf insgesamt zehn Schulen. Allerdings gibt es derzeit – anders als etwa im Mai und Juni bei UPS in Langenhagen – keinen Infektionsschwerpunkt in einem Betrieb. Der größte Teil der Infektionen spielt sich Borschels Angaben zufolge im familiären Umfeld ab.

Bereits über das vergangene Wochenende war die Zahl der infizierten Menschen sprunghaft angestiegen, ohne dass das Gesundheitsamt der Region einen sogenannten Hotspot identifizieren konnte. Diese nicht geklärte Ursache sollte Borschels Angaben zufolge genau analysiert werden. Diese Untersuchung laufe aber noch. Mit Ergebnissen rechnet die Region in der kommenden Woche.

Englische Virus-Variante in Langenhagen festgestellt

Die Zunahme könnte aber auch mit einer Mutation des Coronavirus zusammenhängen. Denn diese britische Variante ist nach Angaben des Regionssprechers nunmehr auch in Langenhagen angekommen. „Inwieweit sich ein Zusammenhang mit dem Inzidenzwert herstellen lässt, können wir aktuell noch nicht sagen.“

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion mit Stand Donnerstag, 4. Februar, insgesamt 27.367 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 23.960 als genesen. 625 Menschen sind an oder mit Corona verstorben. Aktuell sind 2782 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 121,5.

Von Sven Warnecke