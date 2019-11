Langenhagen

41 Delegierte aus 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen haben sich beim Kirchenkreistag in der Emmaus-Gemeinde in Langenhagen getroffen. Das Kirchenparlament hörte einen aktuellen Bericht über das Langenhagener Familienzentrum Emma und Paul.

Nina Landers sprang in der Versammlung quasi ins kalte Wasser: Erst drei Tag zuvor hatte sie ihre Stelle als Koordinatorin des Familienzentrums und damit als Nachfolgerin von Anke Kappler angetreten. Und nun stellte sie den Delegierten gleich die Angebote der Einrichtung vor. „Wir bieten Kurse für Eltern und Kinder in den verschiedenen Altersstufen an, haben aber auch Töpfern und Zumba im Programm, damit die Eltern einmal etwas für sich tun“, sagte die 27-Jährige.

Das ist Nina Landers

Nina Landers: Die neue Koordinatorin des Familienzentrums Seit dem 1. November ist Nina Landers die Koordinatorin des Familienzentrums „Emma und Paul“. Ihr Anliegen ist es, junge Familien miteinander zu vernetzen und zu unterstützen. „Besonders in der sensiblen ersten Zeit als Familie wollen wir für die jungen Eltern und ihre Kinder da sein“, sagt sie. Die Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Pädagogin aus Kaltenweide entdeckte das Zentrum als Nutzerin. Mit ihrem Sohn, der heute vier Jahre alt ist, besuchte sie dort verschiedene Angebote. Später absolvierte sie ihr Projektpraktikum bei „Emma und Paul“. Inzwischen hat die 27-Jährige noch eine zweijährige Tochter und studiert Sozialarbeit an der Hochschule Hannover. Am Familienzentrum hat sie eine 20-Stunden-Stelle. „Wir haben sie aus einer Vielzahl sehr qualifizierter Bewerber ausgewählt, weil ihr Herz für das Familienzentrum schlägt“, sagt Diakonin Annika Kruse. ger

Lob von höchster Stelle für das Familienzentrum

„Die Diakonie ist eine wesentliche Aufgabe unserer Kirche“, sagte Superintendent Holger Grünjes. „Deshalb sollten wir auch alles tun, um das Familienzentrum auf sichere Beine zu stellen. Denn Emma und Paul, das ist eine echte Nummer!“ Über so viel Lob von höchster Stelle freuten sich Pastorin Sabine Behrens, Diakonin Annika Kruse und eben Landers. Die wichtigste Botschaft: Bis Sommer 2021 ist die Finanzierung des Familienzentrums an der Hindenburgstraße, das die St. Paulus- und die Emmaus-Gemeinde gemeinsam betreiben, gesichert. Bis dahin soll ein tragfähiges finanzielles Konzept entwickelt werden.

Als Neubesetzung des Kuratoriums der Anna-Schaumann-Stiftung, die Kinder und Familien unterstützt, wählte der Kirchenkreistag Tilmann de Boer, Klaus Schneider und Falk Wook, Pastor der Godshorner Gemeinde Zum Gurten Hirten. Ins Kuratorium der Walter-Bode-Stiftung, die jungen und alten Menschen in Notlagen hilft, entsandten die Delegierten Martina Grothe ebenfalls aus Godshorn

Themen der nächsten Kirchenkreistage werden die Jugendarbeit, die Partnerschaft mit dem Kirchenkreis im südafrikanischen Odi sowie Haushaltsfragen sein. Der nächste Kirchenkreistag findet am Dienstag, 17. März, statt. Es folgen weitere Kirchenkreistage am Mittwoch, 1. Juli und am Donnerstag, 26. November.

Von Gabriele Gerner