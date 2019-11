Langenhagen

Bei einem Unfall ist am Freitag gegen 11.40 Uhr ein 79 Jahre alter Fußgänger in Langenhagen leicht am Bein verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, bog eine 85 Jahre alte Autofahrerin von der Straße Im Hohen Felde nach rechts auf die Godshorner Straße ab. Dabei habe sie den Passanten übersehen und angefahren.

Die Seniorin am Steuer des VW muss sich nach Angaben des Langenhagener Polizeisprechers nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr in Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke