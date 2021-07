Langenhagen

Reinhard Spörer gilt als Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Langenhagen sowie der Region Hannover (ADFC) als Fachmann in Sachen Sicherheit für die Radler. Eines seiner Spezialthemen ist das „Anti-Dooring“. Gemeint ist damit die Vermeidung von Unfällen beim unachtsamen Öffnen von Autotüren. Denn beim Öffnen ohne vorherigen Blick auf den Radweg können Radfahrende oft nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und verletzen sich häufig. Einige Unfälle enden sogar tödlich.

Über dieses „Anti-Dooring“ hat nun der Sender Vox einen Fernsehbeitrag im Magazin „Auto mobil“ erstellt, in dem Spörer über diese Gefahren doziert. Dabei gibt er Tipps für Autofahrer, Mitfahrer und Radfahrer – aber auch für den sicheren Straßenbau.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

ADFC sieht Automobilindustrie unter Zugzwang

Unter besonderem Zugzwang sieht er in dieser Angelegenheit die Automobilindustrie, von der er den schnelleren Einsatz von intelligenten Systemen zum Schutz der passierenden Radfahrer fordert. In der Sendung wird er mit realisierbaren technischen Lösungen aufwarten. Sie wird am Sonntag, 4. Juli, um 17 Uhr ausgestrahlt.

Von Sven Warnecke