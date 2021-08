Langenhagen

Nach Meinung der Ortsgruppe Langenhagen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sind nicht alle Straßen in der Stadt für Radfahrer sicher. Dazu listet sie etwa die Kastanienallee auf. Doch auch die Karl-Kellner-Straße – die aktuell einzige ausgewiesene Fahrradstraße in Langenhagen – zählt dazu. An beiden Strecken befestigte der ADFC je einen Banner, um auf die im Straßenverkehr nötigen Abstände von 1,50 Meter von Autos gegenüber Radfahrern beim Überholen hinzuweisen.

Straßenbreite ist eingeschränkt

Neben der Kastanienallee geht es dem ADFC vorrangig um die Karl-Kellner-Straße, weil sich in der Nähe dieser Strecke gleich mehrere Schulen befinden. „Dort ist es derzeit besonders gefährlich. Denn wegen der Pferdemarkt-Baustelle verläuft auch der Bus- und Lkw-Verkehr über die Karl-Kellner-Straße“, sagt Rudi Eifert von der ADFC-Ortsgruppe. Außerdem sorgten beidseitig geparkte Autos für eine Verringerung der Straßenbreite. Mehr noch: Die einst zur Temporeduktion in der Fahrbahn eingebauten Elemente seien abgebaut worden, moniert der ADFC.

Das ist das Banner an der Kastanienallee. Ein gleiches Exemplar hängt mittlerweile an der Karl-Kellner-Straße. Quelle: Stephan Hartung

Für sechs Wochen hat er die zwei Banner, die jeweils 80 Zentimeter hoch und 3,50 Meter breit sind, zur Verfügung. „Die Banner gehören dem ADFC-Regionsverband Hannover. Auf Antrag kann jede Ortsgruppe diese sechs Wochen lang dort aufhängen, wo sie in ihrer Kommune gefährdete Stellen sieht“, sagt Petra Brandt von der Langenhagener Ortsgruppe. Die Banner hängen nicht über den Straßen, sondern an den Zäunen von Privatgrundstücken – aber wegen Position und Größe deutlich sichtbar für alle Verkehrsteilnehmer.

