Wenn eine Aktion vorzeitig beendet werden muss, verheißt dies meist nichts Gutes. Nicht so am Sonnabendvormittag auf dem Marktplatz. Denn der ADFC ist so voll des Lobes für die Radfahrer, die vor seinen Augen rechtzeitig absteigen, dass die Tüten mit den Belohnungen schlicht schneller leer sind als gedacht. Anhalten und zur Ordnung rufen dürfen die ADFC-Aktiven keinen Radfahrer im Verkehr, also haben sie sich für diesen Aktionstag das Gegenteil vorgenommen: Nur jene zu loben, die sich korrekt verhalten. „Schon gegen 12.15 Uhr haben wir den Stand vor der Post abgebaut. Alles, was wir dabei hatten, war ausgegangen“, berichtet der Sprecher des ADFC Langenhagen, Reinhard Spörer.

Neben Flyern, Sicherheitshinweisen, Eintrittsformularen und Reiseprospekten sind dies eben auch die 150 vorbereiteten Tüten zum Dank dafür, wenn Radler an der Stelle die vorgegebenen Regeln einhielten und das Schild am Eingang zum Markt beachteten. Dort in der Fußgängerzone ist das Radfahren an Markttagen nicht erlaubt.

Am Zugang zum Wochenmarkt in Langenhagen sprechen ADFC-Mitglieder Radfahrer an und lassen sich auch gern zu Verkehrsthemen ansprechen. Quelle: Ursula Kallenbach

Radler erhalten Lob und Putztuch

Die Radler, die vor dem Markt absteigen, erhalten Lob und Tütchen und darin auch ein Winterputztuch für ihr Zweirad. Gern nutzen die Angesprochenen dann die Gelegenheit, Frust loszuwerden oder mit ihren Interessenvertretern ins Gespräch zu kommen über Verbesserungen. So habe der ADFC Langenhagen den geplanten Fahrradschnellweg vom Kiebitzkrug nach Hannover weiter genau im Blick, versichert der Sprecher Besuchern am Stand. „Im Zuge dieses Ausbaus wird in Langenhagen auch die Karl-Kellner-Straße überarbeitet. Das war eine zusätzliche Anregung von uns im Verkehrsausschuss“, sagt Spörer. Der ADFC hat im Fachausschuss des Stadtrates eine beratende Stimme. 131 Mitglieder zählt der Verein in Langenhagen, aber fast drei Viertel der Stadtbewohner fahren übers Jahr irgendwann mit dem Rad durch Langenhagen, schätzt Spörer. „Das sind rund 40.000 Radler, einige fahren seltener, andere oft.“

Radfahrer machen auch Fehler

Das Belobigungs-Konzept komme bei den Marktbesuchern gut an, versichern die Helfer am Stand. Der Appell ist einfach. „Wenn alle sich mehr an die Regeln halten, läuft alles viel entspannter“, verdeutlicht Spörer. Er lässt sich aber auch eine Liste der Fehler der Radfahrer entlocken, denn nicht nur Autofahrer machen Fehler. Platz eins: Radfahren auf der falschen Straßenseite. Platz zwei: Radfahrer dürfen nicht auf Fußwegen fahren. Drittens: Radler haben Ampeln genauso zu beachten wie andere Verkehrsteilnehmer.

Das gefährliche Übel mit der Handynutzung beim Fahren ordnet der ADFC-Vertreter indes überwiegend den Autofahrern zu. Fast eine halbe Million Autofahrer seien 2018 damit von der Polizei erwischt worden; das zeigten die Eintragungen ins Verkehrsregister, führt Spörer an. Natürlich nutzt der ADFC Langenhagen seine Belobigungstüten auch für weitere Botschaften unter der Überschrift „Mehr Platz fürs Rad“. Zu den Forderungen gehören gute, breite Radwege, sichere Kreuzungen und viel mehr Fahrradparkplätze. Dass auch Eintrittsformulare mit dabei sind, versteht sich von selbst.

Von Ursula Kallenbach