Langenhagen

„Eine Reise um die Welt“ – diesen Titel trägt das nächste St.-Paulus-Abendgespräch am Mittwoch, 21. August. Dabei wird die junge Langenhagenerin Carolin Ratsch von ihren Erlebnissen bei einer Reise um den Erdball berichten. Nach ihren Berichten über Vietnam und Neuseeland folgt nun ein dritter Teil mit Erlebnissen aus Australien.

Eintritt zum Bildervortrag ist frei

Der Bildervortrag beginnt in der Reihe der St.-Paulus-Abendgespräche unter der Überschrift „Kirche weltweit” im Gemeindehaus an der Hindenburgstraße 85 um 19.30 Uhr. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Indischer Pastor ist Gast im Oktober

Gast der Abendgespräche im Oktober ist der indische Pastor Charles Isaac Raj. Am Mittwoch, 2. Oktober, ebenfalls um 19.30 Uhr berichtet der Geistliche, der zur Zeit in der Nordstädter Kirchengemeinde in Hannover arbeitet, mit Bildern über Christen in Indien und über seine tamilische lutherische Kirche in Südindien.

Im November steht Portugal auf dem Programm. Dabei zeigt am Mittwoch, 27. November, Kirchenvorstand Eberhard Engel-Ruhnke Bilder von seiner Wanderung auf dem portugiesischen Jakobsweg von Porto bis nach Santiago des Compostela und zum Kap Finisterre.

Von Sven Warnecke