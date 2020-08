Langenhagen

„Ich glaube... Danke sagen ist nicht einfach“: So lautet die Überschrift für den Gottesdienst in der St.-Paulus-Kirche am Sonntag, 30. August. Pastor Frank Foerster hält die Andacht – und wird dabei von seinem Team unterstützt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Kirche an der Hindenburgstraße in Langenhagen.

An einem Baum vor der Kirche hat das Team ein Plakat aufgehängt, das dazu animieren soll, die dort stehenden Fragen für sich selbst zu beantworten. Alle, die daran vorbeigehen, sollen sich Gedanken über die Fragen „Wofür sagst Du Danke?“, „Wann fällt es Dir schwer, Danke zu sagen?“ und „Warum ist Danke zu sagen nicht einfach?“ machen. Die Antworten kann man in Tütchen an einer Wäscheleine im Kirchengarten einwerfen. Ihre persönlichen Antworten wollen die Organisatoren am Sonntagabend vorstellen.

Anzeige

Für den 25. Oktober ist der nächste und letzte Abendgottesdienst geplant.

Von Katja Spigiel