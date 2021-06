Langenhagen

Wenn auch in diesem Jahr verspätet, öffnet der Verein Abenteuerland Langenhagen am Freitag, 4. Juni, ab 16 Uhr wieder sein Gelände am Silbersee für alle Kinder bis zwölf Jahren zum Spielen und Toben. Bis Oktober ist das Areal dann regelmäßig freitags von 16 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung der Kinder ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.

Auch diesmal lassen die Corona-Regeln keine Eröffnungsfeier mit Informationen für die Eltern zu. Für Rückfragen zum Abenteuerland können sich diese auf der Internetseite www.abenteuerland-langenhagen.de informieren oder sich per E-Mail an lotharpaetz@gmx.net an den Vorsitzenden wenden.

Verein bietet einwöchige Ferienbetreuung an

Wie immer wird auf dem Gelände gewerkelt und herumgetobt. Kinder können spielen, Verstecke bauen oder auch mal mit den Betreuern basteln. Wann die beliebten Kochaktionen am offenen Feuer oder im Kohlenfeuertopf wieder stattfinden, ist noch offen. Bei diesen Aktionen gibt es zurzeit noch coronabedingte Beschränkungen. Aus dem gleichen Grund bitten die Betreuer darum, den Kindern ein Getränk in Flaschen sowie eine altersentsprechende Corona-Maske mitzugeben.

Die Ferienbetreuung im Abenteuerland ist dieses Jahr für Montag, 23., bis Freitag, 27. August, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr geplant. Frühkinder können bereits ab 8.30 Uhr kommen, Spätkinder bis 16.30 Uhr bleiben. Nichtmitglieder bezahlen 110 Euro, Mitglieder 90 Euro. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es auf der Vereinshomepage.

Von Frank Walter