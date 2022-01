Langenhagen

Es läuft noch nicht so ganz: Seit dem 1. Januar ist die Rohstoffmanagement GmbH (RMG) für die Abholung der Gelben Säcke in der Region Hannover zuständig. Das Unternehmen aus Eltville am Rhein hat diesen Dienst vom bisherigen Dienstleister Remondis übernommen. Aus verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region werden anfängliche Probleme gemeldet. Auch in Langenhagen läuft fast einen Monat nach dem Start noch längst nicht alles rund.

Lesen Sie auch Ärger um Gelbe Säcke im Umland von Hannover: Verpackungsmüll bleibt liegen

Betroffen sind größere Wohnblöcke wie beispielsweise an der Tempelhofer Straße, wo die Säcke zur Abfuhr in extra dafür vorgesehene und mit gelbem Deckel verzierte Container gehören. Das Problem: Remondis hatte nach Ablauf des Abfuhrauftrags die eigenen Container mitgenommen, RMG nicht überall für Nachschub gesorgt. „Es ist ärgerlich, dass wir überhaupt nicht informiert werden“, kritisiert etwa Falk Herbst, Anwohner an der Tempelhofer Straße. „Auch unsere Hausverwaltung und unser Hausmeister kamen nicht weiter.“

Gelbe Säcken landen nun in Langenhagen im Restmüllcontainer

Und auch wenn es ihm in der Seele wehtut, weil es die Mülltrennung ad absurdum führt: Die gelben Säcke landen nun vielfach in Containern für Restmüll. Für diese Abfuhr ist indes der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) zuständig. „Da bleibt uns nichts anderes übrig“, sagt Herbst. „Wir können ja den Müll nicht wochenlang in der Wohnung lagern.“ Das führt nun freilich zu einem weiteren Problem: Der Container, der vor seinem Haus derzeit also ein gemischtes Auffangbehältnis ist, füllt sich extrem schnell.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

RMG räumt auf Anfrage durchaus anfängliche Probleme ein. „Sofern Bürger derzeit noch nicht über eine gelbe Tonne verfügen, werden diese bis zum Eintreffen ihres Gefäßes gebeten, ihre gelben Säcke ordnungsgemäß zur Leerung bereitzustellen“, sagt RMG-Sprecher Marius Schröder. Für Herbst ist dies jedoch keine Alternative – „denn mittwochs am regulären Abfuhrtag habe ich von denen noch nie jemanden gesehen“.

So sieht ein Container der Firma RMG mit gelbem Deckel aus, er steht nahe der Markthalle. Quelle: Stephan Hartung

Die Situation hat auch Paul Linden beobachtet, der an der Veilchenstraße wohnt. Dort fehlen ebenfalls seit Wochen die RMG-Container. „Aber jetzt bin ich morgens um 8 Uhr aus dem Haus gegangen und habe den Fahrer mal darauf angesprochen. Er hat mit seinem Chef telefoniert, Ende Februar soll es so weit sein.“ Was Linden ebenfalls gesehen hat: Die RMG-Arbeiter hätten einiges zu tun, denn viele Säcke aus den vergangenen Wochen hätten sich in großen Mengen aufgetürmt. „Als überhaupt nichts abgeholt wurde und niemand gekommen ist, haben einige Anwohner die gelben Säcke auf dem Balkon gesammelt oder sie in einer abschließbaren Box vor der Haustür abgestellt“, berichtet Linden. Das ist für ihn ein unhaltbarer Zustand.

Von Stephan Hartung