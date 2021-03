Langenhagen

Manche Straße in Langenhagen ist zu schmal, als dass Müllfahrzeuge dort hineinfahren könnten. In so einem Fall müssen die Anwohner ihre Müllsäcke an der nächsten Straßenecke bereitstellen. Wenn diese Straßenecke jedoch, wie im konkreten Fall, ebenfalls kaum Platz bietet, landet fremder Müll in Nachbars Vorgarten – und das kann den Vorgartenbesitzer ganz schön ärgern.

Die Straße ist schmal, ein Wendeplatz fehlt

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr kämpft eine Langenhagenerin aus dem Vogelviertel neben der Pferderennbahn einen scheinbar aussichtslosen Kampf für ihre 92-jährige Großmutter und ihre Eltern – „beide über 70 und gesundheitlich nicht auf der Höhe“. An deren Eckgrundstück sollen die Nachbarn aus einer kleinen Stichstraße ihre Müll- und Wertstoffsäcke zur Abfuhr bereitlegen.

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) hatte den Anliegern der benachbarten Sackgasse im Frühjahr 2019 mitgeteilt, dass die Sammelfahrzeuge die schmale Straße aus Gründen der Arbeitssicherheit künftig nicht mehr befahren dürften. „Es fehlt ein geeigneter Wendeplatz, und die Straße ist zu schmal“, erklärt Aha-Sprecherin Helenes Herich auf Nachfrage. Aha bittet die Anwohner deshalb, ihre Abfälle und Wertstoffe stattdessen an der nächsten Straßenecke abzulegen – eben an dem Grundstück der Langenhagener Familie, die mit dieser Regelung aber überhaupt nicht einverstanden ist. Denn Platz ist auch dort rar, diese Straße ist ebenfalls sehr schmal und verfügt nicht einmal über einen Gehweg.

„Im Sommer lagen Essensreste auf dem Rasen“

„Das Problem ist: Der Müll fliegt im Garten meiner Oma herum. Dort tummeln sich Folie, Abfall, Plastik, Papier.“ Wie die 49-Jährige es schildert, stellen die Anwohner der Sackgasse ihre Säcke auf die Straße und teilweise sogar auf den Rasen des Eckgrundstücks. „Bei Sturm fliegen sie auf der Straße herum, werden von Autos überrollt und reißen auf.“ Augenscheinlich geht manches Loch im Sack auch auf Krähen zurück, die sich Essensreste herauspicken. Die Langenhagenerin spricht zudem davon, dass auch schon Ratten gesichtet worden seien. „Im Sommer lagen sogar Essensreste auf dem Rasen und in der Rinne.“

Offenbar haben sich Tiere für den Inhalt der Säcke interessiert. Quelle: Frank Walter

Es könne doch nicht sein, dass ihre Großmutter und ihre gesundheitlich angeschlagenen Eltern stets alles selbst sauber machen müssten, kritisiert die 49-Jährige – „den Müll der ignoranten Nachbarn wegräumen“, bei denen das Motto laute: aus den Augen, aus dem Sinn. Teilweise würden die Müllsäcke bereits am Dienstagvormittag abgelegt, obwohl die Abfuhr erst mittwochs erfolge – „ohne Worte“.

All ihre Versuche, bei der Abfallwirtschaft eine Lösung zu erreichen, seien gescheitert, schildert die Langenhagenerin. Dabei habe sie viele Fotos gemacht, um die Zustände zu dokumentieren, und diese Aha zur Verfügung gestellt. Doch die einzige Reaktion der Abfallwirtschaft sei ein Brief an die Anwohner gewesen mit der Bitte, die Säcke nicht zu früh an die Straße zu stellen. „Super! Sensationell“, so die Langenhagenerin voller Sarkasmus. Tatsächlich sei sie mit dem Latein am Ende.

Aha hat die Anwohner angeschrieben

Aha bestätigt die Schilderungen im Grunde. Die Hinweise der Beschwerdeführerin seien schon lange bekannt, es gebe einen umfangreichen E-Mail-Verkehr mit ihr. Allerdings, so sieht man es beim Abfallentsorger der Region, gehe aus den von ihr zur Verfügung gestellten Fotos „nur eine geringe Verschmutzung“ hervor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Probleme abzustellen, sei Aha „auf die Unterstützung und das Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen“, teilte Aha-Sprecherin Helen Herich auf Anfrage mit. Diese habe man angeschrieben, auf die Beschwerden hingewiesen und gebeten, ihre Abfallsäcke nur am Abholtag bis 7 Uhr bereitzustellen – und eben nicht früher. Zudem, so Herich weiter, erinnere die Aha-Betriebsstätte die Müllwagenfahrer regelmäßig daran, den Sammelplatz sauber zu hinterlassen. Und auch die für die Straßenreinigung zuständige Stadtentwässerung sei informiert worden, um eine gezielte Straßenreinigung zu ermöglichen.

Aha: „Verlegung ist nicht möglich“

Der Forderung der Beschwerdeführerin, den Sammelplatz vom Grundstück der Familie zu verlegen, erteilt Aha jedoch eine Absage. „Sie wurde informiert, dass eine Verlegung nicht möglich ist“, so die Aha-Sprecherin. Die 49-Jährige kann das so nicht nachvollziehen. Ihrer Angabe nach sei ein neuer Sammelplatz auf einem Randstreifen in der Nähe durchaus möglich.

Ein singuläres Problem ist der Ärger im Langenhagener Vogelviertel übrigens nicht. Nach Aha-Angaben sind rund 2000 Straßen in der Region Hannover aus baulichen Gründen nicht für das Rückwärtsfahren der großen und schweren Müllfahrzeuge geeignet. Auf den Neubau und die Gestaltung von Straßen habe Aha dabei nur begrenzten Einfluss.

Von Frank Walter