Etwa 90 Liter einer ätzenden Flüssigkeit sind am Mittwoch auf der Ladefläche eines Lastwagenanhängers ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte um 17.20 Uhr mit 40 Einsatzkräften an die Münchener Straße in Godshorn aus.

Einsatz nach eineinhalb Stunden beendet

Mitarbeiter der dort ansässigen Firma hatten beim Entladen bemerkt, dass sich die Flüssigkeit – die Etiketten der Kanister wiesen den Inhalt als alkalisches Schaumreinigungsmittel aus – auf der Ladefläche verteilt hatte und alarmierten die Feuerwehr. Ein Trupp erkundete zunächst unter Atemschutz das Fahrzeug und konnte bestätigen, dass eine Palette mit 36 Kanistern umgekippt war. Den Einsatzkräften gelang es nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert, die Behälter von dem Lastwagen auf bereitgestellte Paletten umzulagern. Dabei fielen den Ehrenamtlichen vier Kanister auf, die beschädigt waren. Diese stellten die Feuerwehrkräfte in Überfässer.

Die Kanister mit der ätzenden Flüssigkeit sind auf der Ladefläche eines Lastwagenanhängers umgekippt – und teilweise ausgelaufen. Quelle: Stephan Bommert/Feuerwehr

Abschließend streuten die Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandmeister Arne Boy die betroffenen Flächen mit Bindemittel ab. Der Einsatz war nach eineinhalb Stunden beendet.

Von Julia Gödde-Polley