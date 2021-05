Die 30-jährige SPD-Kandidatin Afra Gamoori will bei den Kommunalwahlen im September Mirko Heuer (CDU) an der Spitze der Stadtverwaltung Langenhagens ablösen. Im Interview spricht sie über ihre Verbindung zur Stadt, Angriffe im Netz und wie sie die Verwaltung mit einem neuen Führungsstil prägen will.