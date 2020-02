Langenhagen

Die Langenhagener Akkordeonfreunde melden sich aus ihrer Winterpause zurück und leiten musikalisch ein ereignisreiches Jahr 2020 ein. Doch bevor die Musik im Vordergrund steht, lädt der Verein zur Jahresversammlung für Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr im Restaurant Ropoto an der Hindenburgstraße 96 ein.

Akkordeonfreunde spielen drei Konzerte

Neben den wöchentlichen Proben, die bereits im neuen Jahr begonnen haben, stehen auch noch Übungswochenenden für die Musiker der Orchester Con Brio und Vive l’Accordion sowie der musikalischen Leiterin Olga Debrere an. Diese dienen zur Vorbereitung auf das Jahreskonzert am Sonntag, 14. März, in der Aula des Schulzentrums. Ab 15 Uhr präsentieren die Musiker ihr Können. Karten kosten 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Und sechs Wochen später geht es bereits weiter: Die Langenhagener Akkordeonfreunde treten am 26. April beim Gemeinschaftskonzert mit dem Shanty-Chor Barsinghausen in der Wandelhalle in Bad Nenndorf auf. Beginn ist um 15 Uhr. Karten für das Konzert mit insgesamt vier verschiedenen Gruppen gibt es zum Preis von 15 Euro ausschließlich beim Tourismuszentrum in Bad Nenndorf.

Zudem nimmt der Verein am Langenhagener Fest der Vereine vom 19. bis zum 21. Juni auf dem Marktplatz teil und bietet unter anderem ein Live-Konzert auf der Hauptbühne an.

Das Angebot der Langenhagener Akkordeonfreunde ist groß: Kinder und Erwachsene haben die Möglichkeit zu musizieren. Aktuell gibt es noch freie Plätze bei der musikalischen Früherziehung für Kinder von drei bis sechs Jahren, donnerstags von 16.30 bis 17.15 Uhr im Vereinsraum an der Stadtparkallee 25. Anmeldung nimmt Ortrud von Glahn unter Telefon (0511) 731532 entgegen.

