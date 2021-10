Langenhagen

Klare Vorgaben hat Markus Zimmermann nicht gehabt, als er von Mittwoch bis Freitag auf dem Marktplatz seine Kunstkreationen aufgebaut hat. Der Künstler konnte seiner Kreativität freien Raum lassen. Schließlich lautete das Motto der Aktion des Kunstvereins Langenhagen „Alle bauen immer weiter“.

Dieses Projekt bildet die Nachfolge zur Aktion im Juli unter dem Namen „Alle bauen mit“. „Das kollektive Bauen stand im Vordergrund“, erklärte Zimmermann. Ihm ging es vor allem darum, etwas zu erschaffen. Die Show, die sich den Passanten beim Auf- und Umbau bot, sah auch Sebastian Stein, Leiter des Kunstvereins, als „netten Nebeneffekt“.

Der „mobile Kunstverein“ hat drei Tage lang Station auf dem Marktplatz gemacht. Quelle: Fiona Lechner

Die Kreativität des Kunstvereins inspiriert andere

Die kreativen Köpfe des Vereins und ihre Helfer bedienten sich am „mobilen Kunstverein“, einem Anhänger, der vor allem schon einmal verwendete Materialien enthielt. So bauten die Künstler ihre Skulpturen aus alten Kinderzimmertüren und Holz von Kleiderschränken. Ein wichtiges Merkmal der Gestaltungselemente: Sie mussten schnell auf- und abbaubar sein, erläuterte Stein. Denn an jedem der drei Tage wurde auf dem Marktplatz ein neues Kunstprojekt hochgezogen. Dabei konnte jeder mithelfen, Materialien abgeben oder einfach nur zuschauen. „Das Bauen mit Restmaterialien bietet viel Raum für Kreativität, durch die geringen Kosten entsteht deutlich weniger Druck“, sagte Zimmermann. Zudem sei diese Arbeitsweise deutlich nachhaltiger als das Arbeiten mit neuen Materialien. Am Ende der dreitägigen Aktion wurden die Werkstoffe wieder eingeräumt und können für die Umsetzung neuer Ideen verwendet werden.

Bunte Holzbretter dienen als Baumaterial für das Kunstprojekt. Quelle: Fiona Lehner

Kunstverein will sich lebendig darstellen

Für Schaulustige und Interessierte hatten die Künstler spontan einen Infostand zusammengeschraubt. Jeder konnte sich dort an den Flyern bedienen. Immer wieder blieben Menschen stehen, schauten zu oder stellten Fragen. Zwei Senioren kamen zufällig vorbei und sangen für die Umstehenden. Die Kreativität des Kunstvereins steckte auch andere an. „Jeder hat eine Verbindung zu Kunst“, sagte Stein. Die „Architekturen des Übergangs“ folgten bei der Aktion dem Leitmotiv „Formen“ und bildeten durch grobes, bunt zusammengewürfeltes Holz einen Kontrast zu Langenhagens gepflasterter Einkaufsmeile.

Mit dieser Mitmachaktion verfolgte Stein auch das Ziel, den Kunstverein lebendiger zu gestalten. Wenn die Kunstschaffenden nicht gerade den Marktplatz bebauen würden, arbeiteten sie etwa mit Schulen zusammen, böten Workshops an oder stellten ihre Werke aus. Nun geht der „mobile Kunstverein“ erst einmal in die Winterpause. „Nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall wieder weiter“, verspricht Stein, der Anfang des Jahres den Posten von Vorgängerin Noor Mertens übernommen hatte.

Von Fiona Lechner