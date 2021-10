Langenhagen

In Dreiergruppen stehen die Schülerinnen und Schüler um drei Wickeltische im Speisesaal des Seniorenheims City Park Residenz in Langenhagen. Die Aufgabe der Jugendlichen ist es, die Puppen in der Größe von Neugeborenen richtig an- und auszuziehen. Als zusätzliche Herausforderung sind zwei der drei Puppen auch noch mit medizinischen Geräten wie etwa einer Magensondenattrappe präpariert. Was auf der Kinderstation Alltag für viele Kinderkrankenpflegekräfte ist, erleben die Neun- und Zehntklässler zum ersten Mal.

„Es geht darum, den Jugendlichen zu vermitteln, dass Menschen aller Altersstufen Pflege benötigen“, sagte Jana Illmer, Projektmitarbeiterin von pro regio. Der Verbund hatte zusammen mit der Agentur für Arbeit und mehreren Pflegeeinrichtungen aus Langenhagen und Hannover den Aktionstag „Von der Wiege bis zur Bahre – Ausbildung in der Pflege“ initiiert. Das Ziel: Jugendliche sollen mehr Informationen über den Alltag von Pflegekräften erhalten – und das womöglich auch in ihrer Berufswahl berücksichtigen.

Jugendliche haben Interesse an Pflegeberufen

Die 16-jährige Lina Kostadinova aus Laatzen interessiert sich für die Kinderpflege. Quelle: Jana Illmer

„Die Praxis ist sehr spannend. Unter Pflege stellt man sich oft vor allem die Arbeit mit älteren Menschen vor“, sagte Lina Kostadinova. Die 16-Jährige aus Laatzen habe die Kinderpflege sowieso schon interessant gefunden und deswegen die Chance, an dem Aktionstag mitzumachen, sofort ergriffen.

30 Schülerinnen und Schüler durften teilnehmen, sagte Illmer. Insgesamt hätten sich rund 50 Jugendliche verschiedener Schulen beworben. „Wir sind hauptsächlich auf die Schulen zugegangen, haben aber von Beginn an klargemacht, dass sich das Angebot in erster Linie an Jugendliche richtet, die ohnehin schon Interesse an Pflegeberufen haben“, sagte die Projektmitarbeiterin.

Der Pflegebranche fehlen die Fachkräfte

Die Aufklärung über das Berufsbild und das Werben der Arbeitgeber um die jungen Fachkräfte scheint auch dringend geboten. Denn in der Branche herrscht schon jetzt Fachkräftemangel. Und künftig werden in Anbetracht der sich verändernden Altersstruktur in Deutschland immer mehr Menschen auf pflegende Hände angewiesen sein. Gerade in der Corona-Krise hatten Pflegerinnen und Pfleger immer wieder auf die hausgemachten Probleme des Sektors aufmerksam gemacht – von den Betreuungsquoten bis zur schlechten Entlohnung.

So läuft die Ausbildung ab

Während einer Ausbildung „Generalistische Pflege“ etwa sind die Auszubildenden zwar in einer Einrichtung angestellt, erhalten aber über Pflichtpraktika auch Einblicke in andere Bereiche wie etwa in eine Psychiatrie, einen ambulanten Pflegedienst oder in ein Kinder- und Jugendkrankenhaus. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre.

„Mir gefallen die vielen verschiedenen Bereiche. Ich habe gelernt, dass Pflege einem auch sehr nahegehen kann“, sagte Alina Mikolajetz. Die Schülerin der zehnten Jahrgangsstufe der IGS Langenhagen kann sich gut vorstellen, nach ihrem Abitur einen medizinischen Beruf zu erlernen.

Jugendliche lernen erste Grundlagen der Pflegeberufe

Kim Mikosch vom Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult erklärt an Puppen den richtigen Griff beim Wickeln. Quelle: Leona Passgang

Am Aktionstag hatte pro regio zusammen mit den teilnehmenden Einrichtungen ein interaktives Programm auf die Beine gestellt. An den Stationen konnten die Jugendlichen Fragen stellen und lernten erste Grundlagen kennen. „Sie haben gelernt, einen Verband richtig anzulegen und Vitalwerte zu lesen“, erklärte Illmer. Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler ein Gespräch mit einer 89-jährigen Bewohnerin der City Park Residenz führen.

Beim Aktionstag brachten dann auch einige der Jugendlichen direkt ihre Bewerbungen für ein Schulpraktikum mit. Andere hätten nach Nebenjobs gefragt oder gesagt, sie wollten sich in den kommenden Tagen noch bewerben, berichtete Illmer. Der nächste Aktionstag ist bereits in Planung und soll im kommenden Frühjahr in Lehrte und Sehnde stattfinden.

Von Leona Passgang