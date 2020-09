Langenhagen

Einbrecher sind in der Nach zu Montag in die Kindertagesstätte an der Straße Brinkholt in Langenhagen eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei lösten die Unbekannten dabei die dort installierte akustische Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten. Ob sie etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze hebelten die Einbrecher gegen 2.30 Uhr ein Fenster der Kita auf und drangen in das Gebäude ein. Anschließend durchwühlten sie in einem Lagerraum mehrere Schränke, bevor die Alarmanlage auslöste.

Anzeige

Nun sucht die Polizei die Täter und bittet unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke