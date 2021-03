Langenhagen

Reichlich Ärger hat sich am Wochenende eine 18 Jahre alte Autofahrerin eingehandelt. Eine Polizeistreife stoppte sie am Sonntag um 1.15 Uhr in ihrem Seat auf der Walsroder Straße. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein gerichtsfester Atemalkoholtest im Polizeikommissariat Langenhagen ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten untersagten der jungen Frau daraufhin fürs Erste die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde von dem Fall erfahren. Für Fahranfänger gilt eine 0,0-Promille-Grenze. Der 18-Jährigen droht in der Konsequenz mindestens eine Verlängerung der Probezeit.

Von Frank Walter