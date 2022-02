Wiesenau

Ob gemeinsame Spaziergänge, Begleitung bei Einkäufen oder zu Arztbesuchen oder gemeinsames Kochen – all dies bieten ehrenamtliche Alltagsbegleiter älteren Menschen in Wiesenau und Umgebung an. Der Nachbarschaftsverein Win (Wohnen in Nachbarschaften) bei der KSG Hannover vermittelt solche Alltagsbegleiter. Ihr Einsatz ist vielfältig und wird den Wünschen der Seniorinnen und Senioren angepasst. Je nach Bedarf begleiten die Ehrenamtlichen die älteren Menschen auch zum Friseur oder bei Behördengängen.

Interessierte Senioren und Seniorinnen in Wiesenau und Umgebung oder deren Angehörige können sich im Quartierstreff Wiesenau melden, wenn sie sich von dem Angebot angesprochen fühlen. Dann wird der „Deckel zum Topf“ gesucht, Alltagsbegleiter und Senioren werden zusammengebracht. Die gegenseitige Sympathie sei entscheidend und werde in einem Erstgespräch gemeinsam herausgefunden.

Weitere Infos gibt es bei Anette Körner im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11 in Langenhagen, Telefon (0511) 8604216, E-Mail: koerner@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.

Von Gabriele Gerner