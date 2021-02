Langenhagen

Alte Mobiltelefone, die zu Hause ohnehin nur in der Schublade liegen, können ab sofort und in den nächsten Monaten über eine Handy-Sammelbox in der Volkshochschule (VHS) Langenhagen, Stadtparkallee 35, gespendet werden. Mit der Altgeräte-Spende kann man das Recycling wertvoller Rohstoffe unterstützen. 50 Cent pro Mobiltelefon fördern zudem gemeinnützige Projekte. Die Volkshochschule erläutert bei Interesse gern telefonisch oder per E-Mail, wie die Handy-Spende zurzeit kontaktlos funktioniert.

Organisiert wird die Sammelbox vom Projekt Handyaktion Niedersachsen. Tunlichst wird dabei auch der Datenschutz beachtet: Die Recyclingfirma garantiert eine Dekra-überwachte Datenlöschung – es werden keine Daten ausgelesen oder weitergegeben.

VHS plant zwei Online-Runden zum Thema

Die VHS Langenhagen möchte jedoch nicht nur das Recycling von Handys und Smartphones fördern, sondern auch über die globalen Zusammenhänge zwischen dem Ressourcenverbrauch und dem Konsumverhalten einerseits sowie den Menschenrechtsverletzungen und der Naturzerstörung in anderen Ländern der Welt andererseits informieren.

Die Volkshochschule lädt dazu für Dienstag, 2. März, ab 17.30 Uhr zu einer interaktiven Online-Veranstaltung mit Referenten des Verbands Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) und des evangelisch-lutherischen Missionswerkes in Niedersachsen (ELM) ein. Dabei wird es Hintergrundinformationen zum Thema „Rohstoffe retten mit unseren Smartphones“ geben. Menschenrechte in globalen Lieferketten und damit verbundene zivilgesellschaftliche Perspektiven werden am Dienstag, 27. April, ab 19 Uhr die Schwerpunkte eines Online-Vortrags mit anschließender Diskussionsrunde sein.

Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos möglich. Interessierte können sich auf der Webseite www.vhs-langenhagen.de, unter Telefon (0511) 7307-9710 sowie per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de anmelden.

Von Frank Walter