Langenhagen

Es wäre ein schönes Relikt, wenn es nicht so traurig wäre: In Langenhagen gammelt am Beginn der Feldstraße, an der Einmündung Kastanienallee, eine Litfaßsäule vor sich hin. Es hängen dort keine frischen Plakaten mehr, die Säule scheint daher nicht mehr aktuell in Betrieb zu sein und eine Funktion zu haben. „Man könnte daraus sogar etwas machen und die Litfaßsäule künstlerisch gestalten – das wird ja auch oft mit Telefonzellen gemacht“, sagt Anwohner Arne Randt.

Die Idee klingt gut und begeisternd. In Wirklichkeit ist der Langenhagener, an dessen Vorgarten die Litfaßsäule fast angrenzt, natürlich weniger gut gelaunt. „Wir sind 2020 hier eingezogen. Seitdem können wir quasi täglich den Verfall der Litfaßsäule beobachten“, sagt Randt, der als Versicherungskaufmann viel aus dem Homeoffice arbeitet und aus der ersten Etage von seinem Büro sogar von oben auf die Säule blicken kann.

„Das sieht einfach nur schrecklich aus. Es bröckelt überall, Moos hat sich gebildet.“ Er könne verstehen, wenn die Säule zu Werbezwecken benötigt werde. „Aber wie die aussieht, kommt die dafür gewiss nicht in Frage.“

Das ist die Litfaßsäule an der Feldstraße. Am linken Bildrand grenzt der Vorgarten der Familie Randt an, der oft ein Auffangbecken für die umherfliegenden Papierschnipsel ist. Quelle: Stephan Hartung

Plakate lösen sich ab

Der optische Zustand ist ein Aspekt. Hinzu kommt der spürbare Zerfall. Bei Wind und Wetter lösen sich immer wieder Papierschichten aus den zahlreichen Plakaten, die in der Vergangenheit immer wieder überklebt wurden. „Wir dürfen regelmäßig die abgeblätterten Papiere aus unserem Vorgarten aufsammeln“, sagt Randt – und bückt sich auf den Rasen, um diesen von kleineren Fetzen zu befreien.

Mittlerweile sind auf der Litfaßsäule frühere Plakate zu erkennen – die belegen, wie alt dieser Werbeplatz schon ist. Randt zeigt auf ein Papier aus dem Jahr 1991. Konzert für Klavier und Orchester im Theatersaal Langenhagen. „Ich hätte auch einen Bohrhammer zu Hause und würde die Litfaßsäule sogar abreißen – darf das aber nicht, weil sie mir nicht gehört“, so der Anwohner.

Wie geht es weiter mit der Säule?

Aber wem gehört die Säule und wie geht es weiter? Arne Randt berichtet, dass er im Dezember 2021 eine entsprechende Information über den Mängelmelder der Stadt Langenhagen eingegeben, jedoch bislang keine Antwort erhalten habe. Diese Zeitung berichtete vor vier Jahren über einen ähnlichen Fall. In der Rosenstraße nervte der Zerfall einer nicht mehr plakatierten Litfaßsäule ebenfalls die Anwohner, die genauso einen Abriss forderten. Damals wies die Stadt auf den bis 2020 gültigen Vertrag mit einem Unternehmen hin.

Auf Anfrage teilte Stadtsprecher Inga Sievert mit, dass auch für diese Litfaßsäule ein Nutzungsvertrag mit einem Unternehmen bestehe. „Die Stadt Langenhagen nimmt daher gemeldete Mängel selbstverständlich weiterhin auf und leitet sie an das Unternehmen weiter, meldet aber auch selbstständig vorhandene Missstände, sofern diese festgestellt werden.“

Die Verantwortung über die Bespielung und auch die Instandhaltung obliege jedoch dem Nutzungsvertrag-Nehmer. „Nichtsdestotrotz ist die Stadtverwaltung am geordneten Stadtbild interessiert und reagiert entsprechend zügig, wenn uns Mängelmeldungen erreichen“, sagte Sievert und kündigte für den aktuellen Fall an der Feldstraße ein priorisiertes Vorgehen an.

Von Stephan Hartung