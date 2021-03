Langenhagen

Die Stadt Langenhagen hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie speziell bei Kindern und Jugendlichen besonders im Blick – und entsprechend auf die Agenda gehoben. „Wir machen uns als Stadt große Sorgen“, sagt Sozialdezernentin Eva Bender. Die einzige Lösung für sie heiße: „Testen und impfen.“

Große Impfbereitschaft bei den Kita-Beschäftigten

So sollen die Beschäftigten der kommunalen und freien Kitas in Langenhagen – insgesamt gibt es 43 Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt, 29 davon in privater Trägerschaft – am Freitag, 26. März, sowie am 30. März und 1. April Besuch von einem mobilen Impfteam der Region Hannover. „Diese schnellen Termine wurden möglich, weil die Kolleginnen und Kollegen in kürzester Zeit ihre Bereitschaft zur Impfung erklärt haben“, sagt Bender. „Besonders gefreut habe ich mich, dass sich fast alle impfen lassen wollen“, meint die Sozialdezernentin.

Parallel dazu wolle die Verwaltung versuchen, in allen Betreuungseinrichtungen „so viel Normalität wie möglich“ einkehren zu lassen. „Dennoch ist das pädagogisch nur schwer umzusetzen, da das eine völlig andere Arbeit als sonst ist“, räumt Langenhagens Jugendamtsleiterin Heidi von der Ah ein. „Doch auch das kriegen wir hin“, meint sie zuversichtlich.

Mobile Teams sollen Erzieher in den Kitas impfen

An jedem Impftag können etwa 160 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Dabei sind nach Angaben der Stadt zwischen 20 und 30 Impfungen pro Stunde möglich. Die Zahl der Impfungen richte sich nach der Dauer von Beratungsgesprächen, die vor Impfungen stattfinden müssten, sagt von der Ah. „Es wird auf jeden Fall solange geimpft, bis alle am Tag durchgeimpft sind.“ Nach Auskunft der Region wird vermutlich der Impfstoff von Astra-Zeneca zum Einsatz kommen. Auch darüber sei das Kita-Personal bereits informiert worden Wegen der drei Impftermine könne es zu Einschränkungen im Betrieb in den einzelnen Kitas kommen, heißt es seitens der Stadt.

Bemühen um hohen Standard bei der Notbetreuung

Auch in Sachen Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen versuche die Stadt einen möglichst hohen Standard zu realisieren, sagt von der Ah. Beim Personal werde sowohl bei den kommunalen wie auch bei den freien Trägern alles getan, um möglichst viele Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen zu haben.

Gleichwohl können in der Pandemie-Zeit nicht alle Kinder betreut werden. Einige müsste zu Hause bleiben, räumt die Verwaltung ein. Speziell um diese sorge man sich, betont die Jugendamtschefin. Sie wisse, wie sehr sich die Kinder wieder ein wenig Normalität wünschten. Von der Ah berichtet auch von „traumatischen Folgen für Kinder, die seit einem Jahr draußen sind“. Die Stadt versuche aber, mit digitaler Technik in Kontakt mit den Eltern zu bleiben, um ihnen bei der Betreuung zu Hause helfend zur Seite stehen zu können.

CDU fordert offene Kitas vom Land Ein Antrag der CDU-Fraktion, die offene Kitas in der Stadt auch während der Corona-Pandemie fordert, wurde am Montagabend im Langenhagener Rat vertagt. Die Christdemokraten kritisieren, dass es nicht nachvollziehbar sei, warum es Kommunen verwehrt werde, unabhängig von einem rechnerisch ermittelten Inzidenzwert die Kindergärten wieder zu betreiben. Zwar waren sich fast alle Ratsmitglieder einig, dass die frühkindliche Förderung gerade auch in dieser Zeit sehr wichtig ist. Doch eine in der Resolution verwendete Formulierung, die an die niedersächsische Landesregierung gerichtet ist, fand keine Zustimmung. Aus diesem Grund ist das Thema zur weiteren Beratung in eine Folgesitzung am Mittwoch, 24. März, verschoben worden. Diese beginnt als sogenannte Hybridsitzung um 18 Uhr sowohl digital für die Ratsmitglieder sowie auch im Theatersaal, Rathenaustraße 14 - unter Einhaltung der Corona-Auflagen. swa

IGS-Leiter sieht „Belastungsspitzen“ für Schüler

Doch nicht nur im Kita-Bereich machen die Verantwortlichen sich Sorgen um die Kinder. Wie IGS-Schulleiter Timo Heiken berichtet, befinden sich seine Schüler wie auch seine Kollegen „seit einem Jahr im Ausnahmezustand“. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Digitalunterricht bringe „Belastungsspitzen“ mit sich. „Wir befinden uns seit dem 17. Dezember in einer Mischform zwischen Szenario B und C.“ Aktuell würden an der IGS nur die Abschlussjahrgänge neun, zehn und 13 in der Schule unterrichtet. Zudem gebe es lediglich für etwa 30 Schüler der Klassen fünf und sechs eine Notbetreuung sowie dank Sondererlass für Kinder mit einem besonderen Betreuungsbedarf sowie die der Sprachlernklassen Unterricht. Eine Lösung des Problems besteht nach Ansicht des Schulleiters einzig in einer zügigen Impfung von Personal und Schülern, die er sich dringend wünscht. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Unter Schülern macht sich Perspektivlosigkeit breit

Heikens Angaben zufolge meisterten allerdings speziell die Abschlussklassen die aktuelle Situation gut. Schlechter sieht es seinen Angaben zufolge bei den Jahrgängen fünf bis acht aus. „Die sind am stärksten gekniffen.“ Es mache sich teilweise eine „absolute Perspektivlosigkeit breit“, berichtet der IGS-Leiter. Speziell Jungen hätten Probleme mit der Selbstorganisation im Homeschooling. Für Heiken stellt sich nun die Frage, was die Schulen nach den Osterferien erwartet.

Auch Jugendpflege stellt verstärkt Probleme fest

Stadtjugendpfleger Andreas Lachmann spricht angesichts des nunmehr einjährigen Lockdowns ebenfalls von durchaus sicht- und auch spürbaren Folgen für Kinder und Jugendliche. Die Probleme würden durch das angeordnete Homeschooling noch verschärft, da parallel die Freizeitmöglichkeiten wegfielen, sagt er. Bei den wenigen Angeboten, die sein Amt machen könne, zeige sich, wie groß der Redebedarf bei Jugendlichen sei. „Doch die derzeit geltenden Regeln machen die Jugendarbeit nicht einfacher“, lautet sein Fazit.

Von Sven Warnecke