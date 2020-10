Langenhagen

Auf der Straße Am Pferdemarkt droht ein Nadelöhr. Der Energieversorger Enercity lässt dort am Montag, 2. November, neue Leitungen einbauen. Nach Auskunft von Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl wird der Verkehr über die nächsten drei Monate weiträumig umgeleitet.

Wie der Sprecher des Energieversorgers, Carlo Kallen, mitteilt, will sein Unternehmen die „Infrastruktur“ neue Stromleitungen zwischen der Walsroder Straße und der Karl-Kellner-Straße bis Ende Januar einbauen. Enercity greift so den von der Stadt Langenhagen für das nächste Frühjahr geplanten Arbeiten vor und investiert in den etwa 600 Meter langen Abschnitt gut 400.000 Euro.

„Bevor die Straße erneuert wird und damit sie in den kommenden Jahren nicht unnötig aufgegraben werden muss“, begründet Kallen die nun beginnenden Arbeiten. Seinen Angaben zufolge soll so sichergestellt werden, „dass die Netze auch zukünftig den wachsenden Anforderungen gerecht werden“.

„Leider lassen sich derart umfangreiche Leitungsbauarbeiten nicht ohne Verkehrseinschränkungen durchführen“, sagt Kallen. Aus diesem Grund seien diese aber in fünf Bauabschnitten – allerdings jeweils unter Vollsperrung – geplant. Die Zufahrt zu den Grundstücken und Geschäften werde aber möglich bleiben. „Wenn auch mit Einschränkungen.“ Eine Unterbrechung der Energieversorgung sei indes nicht geplant.

Wie Stadtsprecherin Stahl weiter mitteilt, ist von der Vollsperrung auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. In der Folge fährt die Linie 470 nicht mehr die Haltestelle Bahnhofstraße an. Als Ersatz stoppt der Bus an der Niedersachsenstraße Ecke Walsroder Straße. Die Haltestellen Bahnhofstraße, Reuterdamm und Gaußstraße entfallen in dieser Zeit komplett.

Wer aus Richtung Flughafen mit dem Auto in den Osten der Region will, wird über die Wagenzeller Straße, die Heinrich-Heine-Straße zur Walsroder Straße geführt. In Richtung Flughafen führt die Umleitung über die Walsroder Straße, die Godshorner Straße und Westfalenstraße. Sämtliche Strecken sind Stahls Angaben zufolge entsprechend ausgeschildert. Sie betont auch, dass keine der ausgeschilderten Ausweichrouten über Tempo-30-Zonen führen würden.

Niedrige Bahnbrücke wird frühestens 2028 saniert

Dass die Stadt nicht im direkten Nachgang die Straße saniert – immerhin sind gut 1,8 Millionen Euro dafür veranschlagt – liegt nach Auskunft der Rathaussprecherin an der noch fehlenden Zusage über eine Förderung von Bund und Land. Der Antrag sei zwar gestellt, aber noch nicht bewilligt. Die Arbeiten sind deshalb auch noch nicht ausgeschrieben worden. „Aus diesem Grund und aus Gründen der Witterung ist ein Baubeginn vor Mitte März unrealistisch.“

Bei der Sanierung wird indes die sehr niedrige Bahnbrücke – dort bleiben trotz Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 3,7 Metern Höhe immer wieder schwere Fahrzeuge stecken – nicht angefasst, teilt Stahl mit. „Eine Tieferlegung der Fahrbahn im jetzigen Zustand der Brücke“ hätte zu Problemen mit der Standsicherheit des Bauwerks geführt. Das solle ihren Angaben zufolge frühestens im Jahr 2028 gemeinsam mit der Deutschen Bahn geschehen.

Von Sven Warnecke