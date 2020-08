Langenhagen

Das offene Klavier erklingt zum ersten Mal in diesem Jahr unter freiem Himmel wieder – nach einer monatelangen Zwangspause. Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt für Freitag, 21. August, zu einem Konzert ein – und verspricht für diesen Nachmittag etwas Leichtigkeit in ungewissen Zeiten. Allerdings ist die Zuhörerzahl im Rathausinnenhof aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt. Etwa 50 Menschen finden auf den bereitstehenden Stühlen Platz.

Sängerin Jirka Bethke und Pianist Daniel Schunn gastieren ab 17 Uhr am offenen Klavier. Es ist nicht der erste Auftritt der beiden in der Stadt. Denn die Musiker begeisterten ihr Publikum bereits vor einem Jahr mit ihrem Konzert am offenen Klavier – damals blieben viele Menschen stehen und lauschten den Klängen. Bethke und Schunn freuen sich auf das Wiedersehen besonders. „In dieser Zeit ist Musik so wertvoll wie selten – für die Zuhörenden ebenso wie für die Künstlerinnen und Künstler“, sagen die beiden unisono.

Offene Gesellschaft will Regeln durchsetzen

Doch in diesem Jahr wird das Konzert anders: Wer den Liveauftritt erleben möchte, muss sich einen der begrenzten Plätze sichern. Die Besucher wahren so den notwendigen Sicherheitsabstand. Der Platz im Rathausinnenhof wird mit Flatterband abgesperrt. Am Einlass, der um 16 beginnt, müssen die Zuhörer eine Maske tragen – zum Schutz aller. Wer sich an diese Regel nicht hält, den verweisen die Helfer vom Platz, kündigt Andrea Hesse von der Offenen Gesellschaft an. Sie bittet alle, sich verantwortungsvoll zu verhalten. „Mindestens sechs von uns stehen bereit, um darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden“, kündigt Hesse an.

Zudem müssen die Menschen ihre Kontaktdaten in ein Formular eintragen – zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionsketten. Die Offene Gesellschaft bittet zudem alle Interessierten, rechtzeitig und nicht erst kurz vor Konzertbeginn zu kommen. So soll verhindert werden, dass sich am Einlass Schlangen bilden.

Bei Regen fällt Konzert aus

Sollte das Wetter am Freitagnachmittag nicht mitspielen und es regnen, müsse der Auftritt verschoben werden, berichtet Hesse. Sollte die Vorhersage schlecht sein, will die Offene Gesellschaft am Freitag ab 12 Uhr einen Hinweis zur Konzertabsage auf ihrer Internetseite veröffentlichen – auf www.offene-gesellschaft-langenhagen.de.

Das offene Klavier steht in den Sommermonaten normalerweise in einem Schrank auf dem Marktplatz. Menschen, die Lust haben, können Musik machen. Doch in diesem Jahr fällt das Angebot aufgrund von Corona aus. Quelle: Philipp Bader (Archiv)

Klavier bleibt weiter im Winterquartier

Für Menschen, die gern selbst auf dem Instrument der Offenen Gesellschaft klimpern, gibt es indes schlechte Nachrichten. Dass das Klavier wieder im Schrank auf dem Marktplatz steht und jeder daran spielen kann: „Das werden wir in diesem Jahr nicht mehr hinkriegen“, sagt Hesse. Unter den geltenden Hygieneregeln müsste immer ein ehrenamtlicher Helfer vor Ort sein, um darauf zu achten, dass beispielsweise nicht mehrere Menschen gleichzeitig an dem Instrument sind. Zudem müssten die Tasten nach jedem Spiel gereinigt werden – um die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit Covid-19 zu verringern. Doch das könne die Offene Gesellschaft „leider nicht realisieren“, sagt Hesse. Das Klavier bleibt deshalb – bis auf Freitagnachmittag – vorerst weiter im Winterquartier im CCL.

Konkrete Planungen für weitere Auftritte an dem Klavier gibt es Hesses Angaben zufolge aktuell nicht. Die Verantwortlichen wollen abwarten, wie das Konzert mit Bethke und Schunn verläuft. „Wenn sich das bewährt, dann ist noch weiteres denkbar.“

Von Julia Gödde-Polley