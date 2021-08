Langenhagen

Nach dem Busunfall an der Kreuzung Vinnhorster/Brinker Straße, bei dem eine Frau ums Leben gekommen war, prüft die Region Hannover die Anschaffung automatischer Meldesysteme für Ampelstörungen. Bei dem Unglück am 9. August hatte die Ampelanlage nicht funktioniert. Mittlerweile steht fest, dass sie bereits zwei Tage zuvor am Sonnabend ausgefallen war. Doch bei der zuständigen Region wusste darüber offenbar niemand Bescheid. Nach ihren Angaben sei die Störungsmeldung erst am Unfalltag um 16.31 Uhr eingegangen.

Region wusste knapp zwei Stunden vor Unfall Bescheid

Damit wusste die Region allerdings schon knapp zwei Stunden vor dem Unfall gegen 18.20 Uhr von der defekten Ampel. Ob die Anlage hätte schneller repariert werden können, hat die Region bislang nicht erklärt. Zunächst hatte es geheißen, ihr sei bis zur Berichterstattung über den Unfall nicht bekannt gewesen, dass die Ampel nicht funktioniert habe. Unbenommen dessen hatte die Polizei Hannover vergangene Woche Ermittlungen gegen den Busfahrer eingeleitet, weil dieser die für Ampelausfälle beschilderte geltende Vorfahrtsregel missachtet hatte. Bislang ist die Region bei Ampelstörungen nach eigenen Angaben auf die Meldung von Zeugen wie Bürgerinnen und Bürgern oder der Polizei angewiesen. Dann rückt entweder die hauseigene Straßenmeisterei oder eine beauftragte Firma zur Reparatur aus.

Bei dem Unfall war eine Frau ums Leben gekommen. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Aktuell stehe man in Gesprächen über die Einführung eines automatisierten Meldesystems, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Zunächst würde die Region allerdings prüfen, ob dies sinnvoll und machbar sei. Derzeit trägt die Behörde die Verantwortung für mehr als 200 Ampelanlagen an Kreisstraßen in 18 Kommunen – die Mehrzahl davon sind Fußgängerampeln. „Sämtliche Anlagen entsprechen den aktuellen Vorschriften“, betont Abelmann.

Nach einer Fehlerauswertung der von der Region beauftragten Firma steht nun auch die Ursache für den Ampelausfall in Godshorn am Unfalltag fest. Ein technischer Defekt an der roten LED-Lampe sei verantwortlich gewesen, erklärt Abelmann. Die Firma hatte die Ampelanlage am 12. August repariert. Auch der vom Bus umgefahrene Ampelmast wurde wieder aufgestellt. Am darauffolgenden Wochenende, 14. oder 15. August, ist es offenbar erneut zu einem Ausfall der Anlage gekommen.

Am Montag ist die Ampel erneut ausgefallen

Gleich mehrere Leserinnen und Leser hatten am 16. August dieser Zeitung gemeldet, dass die Ampel schon wieder defekt sei. Bereits seit Sonnabend habe er kein Signal mehr gesehen, nicht mal ein gelbes Blinklicht, berichtete ein Leser. Ähnliches war schon kurz nach dem Unfall diskutiert worden.

Am Donnerstag, 12. August, reparierte eine Firma die Ampelanlage – und stellte einen Ampelmast neu auf, den der Bus beim Unfall umgefahren hatte. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Die Region Hannover bestätigte den neuerlichen Defekt an der Anlage. Der Ausfall sei am 16. August um 6.36 Uhr von einem Angestellten der Stadt Langenhagen gemeldet worden, sagt Abelmann. „Die Straßenmeisterei der Region Hannover hat die Ampel um 7.10 Uhr wieder eingeschaltet und die Betreiberfirma informiert mit der Bitte um Überprüfung der Anlage.“

Region: Reparatur ist auch am Wochenende möglich

Außer dieser Meldung seien bei der Region in den vergangenen Tagen keine weiteren Störungen eingegangen, so Abelmann. Seiner Auskunft zufolge sei eine Reparatur grundsätzlich aber auch am Wochenende möglich. Dazu müsse telefonisch über die Notfallnummer der Straßenmeistereien ein Defekt gemeldet wird. Diese Nummern lägen der Polizei sowie den Städten und Gemeinden vor. Nach dem Unfall hatten Polizei und Region unterschiedliche Angaben gemacht, wie oft es Meldungen über die ausgefallene Ampelanlage gegeben hat.

Von Sebastian Stein