Von Außen ist der neue Markt schon für Passanten sichtbar. Geöffnet hat die Aldi-Filiale auf dem Gelände des Gewerbeparks Dr. Ungruh am Pferdemarkt für Kunden jedoch noch nicht. Aber es dauert nicht mehr lang: Am Montag, 11. November, steht ab 7 Uhr der Markt offen, und Besucher können dann erstmals in dem Neubau einkaufen – mit mehr Platz und neuem Konzept. Das teilt ein Unternehmenssprecher von Aldi-Nord auf Nachfrage mit.

„Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und wir liegen bisher gut im Zeitplan“, heißt es von Aldi. Die Filiale wurde nach Angaben des Unternehmens 1982 am Standort eröffnet. Seit März haben Arbeiter das komplette Gebäude abgerissen, und auf dem Gelände ist ein Neubau entstanden. Ab November können Kunden in dem Markt auf 1200 Quadratmeter einkaufen. Vor dem Abriss war die Verkaufsfläche nur 800 Quadratmeter groß.

Mehr Platz für Autos

Im Frühjahr kündigte Aldi-Nord zudem an, durch den Neubau mehr Parkplätze für Autos zu schaffen. Insgesamt soll es künftig 100 Stellflächen vor dem Markt geben – vorher waren es 70. Zudem sollen die Plätze 2,80 mal 5,20 Meter groß sein. „Zusätzlich richten wir vier Sonderstellplätze mit noch breiterer Ausführung für Menschen mit Behinderungen und Familien ein“, hieß es von Aldi. Das Unternehmen kündigte in einer Mitteilung ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren an. Zudem setzt Aldi am Standort ein neues Konzept um, bei dem der Fokus „auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen“ liegt.

Die Filiale, Am Pferdemarkt 9, hat ab dem 11. November montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

