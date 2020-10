Langenhagen

Die Stadt Langenhagen ist nicht gerade als Winterskigebiet bekannt – trotz des „Rodelbergs“ in der Kommune. Dennoch lebt der neue Präsident des Niedersächsischen Skiverbandes (NSV) in Godshorn. „Das Skifahren ist sein Leben“, sagt seine Frau Birgit. Ihr Mann wuchs in Bad Harzburg auf, und schon als Neunjähriger war er in jeder freien Minute auf den Brettern unterwegs. Die Passion ist bis heute geblieben. Zwei- bis dreimal im Jahr darf es in die Berge in den Schnee gehen. Das Amt des Präsidenten will der 77-Jährige für zwei Jahre ausüben.

Als guter Skifahrer hat sich Naeschke Respekt verdient

Tolle Aussicht: Andreas Naeschke bei der Abfahrt in den Dolomiten. Quelle: privat

Dass er überhaupt in diese Position gewählt wurde, hat er nach eigener Einschätzung seinem Können als Skifahrer zu verdanken. „Ich habe mir dadurch den Respekt der anderen verdient und hatte nie Probleme, dass ich als in Langenhagen Lebender belächelt wurde“, sagt er. Seit 2004 ist er bereits als Vizepräsident Breitensport tätig gewesen. „Du bist der Älteste und Erfahrenste“, hatte Naeschke auf der Versammlung zu hören bekommen. Er wurde zunächst kommissarisch eingesetzt. „Ich ließ mich daraufhin von den anderen Präsidiumsmitgliedern überreden und wählen. Aber ich betrachte mich nur als Übergangspräsident.“ In zwei Jahren, wenn diese Amtszeit endet, soll endgültig Schluss sein.

Im Verband hat sich Naeschke in den vergangenen gut 40 Jahren einen Namen als Verbandslehrwart gemacht. Doch statt Party beim Après-Ski stand das Vermitteln von Technik und theoretischem Wissen im Fokus. 60 Stunden Unterricht musste Naeschke in einer Woche mit den Anwärtern absolvieren. „Einen Hüttenabend gab es trotzdem immer“, sagt er.

An Schulen führt er schnell Skifreizeiten ein

Bereitet sich auf die neue Skisaison vor: Der niedersächsische Skiverbandspräsident Andreas Naeschke aus Langenhagen. Quelle: Mark Bode

Er schaffte es, mit seiner Leidenschaft auch seine Schüler anzustecken. Er war in Sarstedt, Laatzen und zum Schluss in Hannover als Lehrer tätig und führte in allen Schulen innerhalb kurzer Zeit eine Skifreizeit ein. „Das war in den 80er- und 90er-Jahren gar nicht so einfach, weil der Tourismus und das Skilaufen ziemlich verpönt waren“, erinnert er sich. Umweltschutzaspekte nahmen bei der Bevölkerung einen immer größeren Stellenwert ein.

Auch Naeschke liegt die Natur am Herzen. „Wir pflegen den sanften Tourismus“, sagt er. „Man hat eine relative Ruhe beim Skifahren und ist in der Natur“, sagt er. Zur Faszination gehöre zudem, sich jeden Tag auf neue Gegebenheiten einzustellen. „Der Schnee ist immer anders, das Gefälle der verschiedenen Pisten ebenfalls.“ Deshalb komme nie Langeweile auf bei beruflichen oder privaten Ausflügen in die Alpen, Dolomiten oder die Whistler Mountains in Kanada, wo 2010 die alpinen Rennen der Olympischen Spiele ausgetragen wurden.

Alpin-Fan hat den Langlauf für sich entdeckt

Es konnte lange nicht steil oder hoch genug sein. In den vergangenen zwei Jahren ist er vom schnellen Hinabsausen aber immer mehr zum gemütlichen Gleiten in der Ebene übergegangen. Er und seine Frau haben den Langlauf für sich entdeckt. „Da hat man noch mehr Ruhe und kann die Natur noch besser genießen“, sagt er. Bei jährlichen Familienbesuchen in den USA nutzt das Paar inzwischen die Gelegenheit, die Loipen zu testen.

Naeschke wird dem NSV zum 125-jährigen Bestehen im nächsten Jahr vorstehen. Eine Feier im Februar auf dem Brocken und ein Sommerfest sind geplant. Darüber hinaus will er die Infrastruktur innerhalb des Verbandes verbessern und modernisieren sowie die digitale Entwicklung weiter vorantreiben. Außerdem sei es dem Verband wichtig, Vereinen aus dem Flachland bei der Mitgliedergewinnung zu helfen. Diese entwickle sich positiv: „Wir haben einen Sprung von 6600 auf 6900 Mitglieder gemacht“, sagt Naeschke zufrieden.

Nächste Fahrt in die Berge ist coronabedingt ungewiss

Wann es für ihn wieder in die Berge geht, steht aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen noch nicht fest. „Eigentlich ist im November ein Ausbildungs- und Fortbildungslehrgang in Südtirol angesetzt“, sagt der 77-Jährige und denkt positiv: Seine diversen Skier, noch mehr Skistöcke sowie Handschuhe, Helm und Brille hat er schon einmal parat gelegt.

Von Mark Bode