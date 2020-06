Langenhagen

In das Haus der Jugend am Langenforther Platz kehrt wieder Leben ein: Ab Montag, 15. Juni, starten die Gruppen dort nach der Corona-Pause ihre Angebote. „Ob kleine Künstler, Medien-Kids, Mädchencafé oder eine der anderen Gruppen, die Vorbereitungen für ein tolles Programm laufen derzeit auf Hochtouren“, sagt Inga Brandes von der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadtverwaltung.

Doch auch für die Treffen gelten besondere Hygieneregeln, und es gibt Einschränkungen. Die Teilnehmer müssen untereinander den Mindestabstand von 1,50 Metern und die Niesetikette einhalten. Zudem muss jeder eine Maske dabeihaben und diese in geschlossenen Räumen tragen. „Wichtig ist, dass zurzeit auch keine neuen Kinder in den Gruppen aufgenommen werden können“, sagt Abteilungsleiter Thorben Noß. Wer sich für die Gruppen interessiert, könne sich aber per E-Mail an KiJu@langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079950 auf die Warteliste setzen lassen.

Abteilung plant Angebote für die Sommerferien

Genauere Informationen zum Ablauf der Angebote finden Interessierte im Internet auf www.kiju-langenhagen.de. Die aktuellen Regeln für die Teilnahme an Veranstaltungen der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur, so schreibt Noß, sollen voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien am 26. August gelten. Die Verwaltung plant trotz Corona-Pandemie Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ferien, die die Verantwortlichen Ende Juni auf der Internetseite veröffentlichen wollen, heißt es aus dem Rathaus.

Auch die Türen der städtischen Jugendtreffs in Langenhagen stehen seit Mittwoch, 10. Juni, wieder für Besucher offen. Wer die Räume aufsuchen und an den jeweiligen Angeboten teilnehmen möchte, muss sich vorher jedoch bei den zuständigen Jugendtreffleitungen anmelden.

Von Julia Gödde-Polley