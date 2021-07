Engelbostel/Garbsen

Mit einem Artenschutzprojekt wollen die niedersächsischen Angler ihr Image verbessern. „Wir sind ein anerkannter Naturschutzverein“, betont Helmut Speckmann vom Anglerverband Niedersachsen bei einem Ortstermin an den Engelbosteler Teichen. Dort werden gut 200 Edelkrebse – der wissenschaftliche Name lautet Astacus astacus – ausgesetzt.

Doch bis die ein- und zweijährigen Schalentiere in dem gut 2000 Quadratmeter großen gepachteten Gewässer nördlich von Engelbostel ausgewildert werden konnten, war einige Vorarbeit nötig, berichtet Simon Beer, Vorsitzender des Angelvereins Garbsen. Zunächst musste geprüft werden, ob sich in dem See eine invasive Gefahr bereits tummelt. Gemeint ist der Amerikanische Signalkrebs. Dieser wurde wie viele andere Tiere auch in Deutschland eingeschleppt und gefährdet die heimischen Arten.

Invasive Arten schleppen tödliche Krankheit ein

Die amerikanische Variante habe die sogenannte Krebspest, eine Pilzkrankheit, mitgebracht, so Beer. Das habe dazu geführt, dass die europäischen Flusskrebse in vielen Regionen ausgerottet wurden. Nach einem Kontakt der beiden Arten sterben die heimischen Arten innerhalb von 24 Stunden. Dagegen wollen die Angler etwas tun. „Denn fangen wollen wir die ausgewilderten Edelkrebse gar nicht“, betont Beer. Die Art sei auch ganzjährig geschützt. „Und steht auf der Roten Liste“, ergänzt Mirko Batmer, der als Gewässerwart des Angelvereins auch für die Engelbosteler Teiche zuständig ist.

Es ist nicht das erste Artenschutzprojekt des Clubs. Bereits im vergangenen Herbst wurden direkt neben dem Vereinshaus in Garbsen Krebse – 15 Weibchen und gleich viele Männchen – ausgesetzt. Ob diese sich entsprechend ihrer Bestimmung auch vermehrt haben, kann Beer aktuell noch nicht sagen. Eine Bestandserhebung sei mit Probefängen mittels einer Reuse im September geplant, kündigt er an.

Doch zurück nach Engelbostel: Beer zieht sich einen Neoprenanzug an und steigt mit einer Kiste aus Styropor in den Teich. Direkt am Ufer setzt er die sich darin tummelnden Krebse einzeln mit der Hand vorsichtig im Gewässer aus. Dabei muss er vorsichtig sein. Speziell die zweijährigen Tiere haben bereits bedrohlich anmutende Scheren. Die Krebse tauchen sofort ab und verkriechen sich in dem Pflanzenbewuchs am Ufer.

Wenn Krebse kneifen, tut das durchaus weh

Die Krebse können etwa 15 Jahre alt und ausgewachsen bis zu 20 Zentimeter lang werden, erläutert Speckmann, der das Projekt in ganz Niedersachsen begleitet. „Wenn die zukneifen, tut das weh“, sagt er aus eigener Erfahrung. Doch Schwimmer gebe es in den Engelbosteler Teichen nicht, berichtet Batmer. Und Passanten werden die Tiere vermutlich auch nicht zu Gesicht bekommen.

Die Krebse stammen aus einer vom Anglerverband betriebenen Zuchtanlage am Rande von Poggenhagen bei Neustadt. Für die gut 200 Tiere, die nun in Engelbostel ausgesetzt worden sind, zahlen die Garbsener eine Schutzgebühr, die aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. Der Verband, dem nach eigenen Angaben in Niedersachsen gut 340 Angelvereine mit 99.000 Mitgliedern angehören, kann so weitere Exemplare für die Fortsetzung des Projekts in dem Neustädter Ortsteil züchten.

Krebse übernehmen wichtige ökologische Funktion

Diese übernehmen in den Gewässern eine wichtige ökologische Funktion, erklärt Speckmann. „Die Krebse fressen abgestorbenes Pflanzenmaterial sowie tote Tiere und halten so den Grund des Sees sauber.“ Gleichzeitig belüfteten sie bei der Futtersuche die obere Sedimentschicht auf dem Grund des Teichs und setzen darin gebundene Nährstoffe wieder frei, wovon Algen und Plankton profitierten, erläutert er.

Nun warten die Angler, wie viele Krebse die ersten Wochen und Monate überleben, nicht von sogenannten Fressfeinden wie Raubfischen – etwa Hecht, Zander, Barsch oder Aal –, Graureihern und Waschbären vertilgt werden. Schließlich steht nach Speckmanns Angaben zumindest für die zweijährige Schalentiere im Oktober und November die Paarungszeit an. In der Folge könnte im Mai die nächste Krebsgeneration schlüpfen. Danach wird es auch in Engelbostel wohl im folgenden Herbst mit Reusen Probenfänge geben, um den Bestand und den möglichen Erfolg des Artenschutzprojekts zu ermitteln.

Von Sven Warnecke