Langenhagen

Ein Angestellter einer Tankstelle am Friesenring hat am Dienstagmorgen verhindert, dass ein Dieb mit seiner Beute flüchtet. Der Mann sprach einen 50-Jährigen um 5.35 Uhr an, nachdem dieser vier alkoholische Getränke aus einem Kühlschrank entnommen, aber nicht bezahlt hatte.

Der Täter hatte das Tankstellengelände bereits verlassen, als ihn der Angestellte aufforderte, die Ware zurückzugeben. Dieser Aufforderung kam der 50-Jährige nach Auskunft der Polizei nach. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wird er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Von Julia Gödde-Polley