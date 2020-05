Langenhagen

Wer sein Kind an einer der drei Gesamtschulen in Langenhagen anmelden möchte, sollte sich dafür den 28. Mai vormerken. Um in Zeiten der Pandemie jedoch unhygienische Menschenansammlungen zu vermeiden, sind verbindliche Termine an allen drei Schulen vorgeschrieben. Zudem fordern die Schulen die Eltern auf, bei dem Besuch eine Maske zu tragen. Überdies betonen die Schulen, dass für die neuen Fünftklässler in der Regel eine Bestätigung vorliegen muss, dass sie gegen Masern geimpft sind.

Die IGS-Süd an der Angerstraße bittet um eine Terminvereinbarung per E-Mail unter info@igs-sued.de oder Telefon (0511) 786980. Auf ihrer Homepage www.igs-sued.de bietet sie zudem bereits alle bei der Anmeldung notwendigen Anträge zum Herunterladen an. Auf ein persönliches Gespräch – insbesondere zur Wahl des Profils – möchte Schulleiterin Mascha Brandt jedoch aus pädagogischen Gründen nicht verzichten.

Anzeige

IGS Langenhagen : Anmelde-Modul startet am 14. Mai

Die IGS Langenhagen im Stadtkern bittet alle Eltern ebenfalls um eine vorherige Terminvereinbarung für den Anmeldetag. Dieses Modul wird auf der Homepage der Schule unter www.igs-langenhagen.de vom 14. Mai an aufrufbar sein. Alternativ ist eine Verabredung auch unter Telefon (0511) 73079640 möglich. Schulleiter Timo Heiken will aufkeimende Sorgen, eine Aufnahme erfolge nach Anmeldereihenfolge, unbedingt zerstreuen. Erst nach Vorlage aller Anmeldungen entscheide bei einem Überhang das Los. Der zentrale Nachmeldetermin bei allen weiterführenden Schulen ist am 12. Juni. Bis dahin liege in jedem Fall eine verbindliche Nachricht der IGS Langenhagen zur Aufnahme vor.

Weitere HAZ+ Artikel

Leibniz-IGS stellt sich neuen Kindern im Film vor

Etwas Besonderes hat sich die neue Leibniz-IGS an der Rathenaustraße ausgedacht, die in diesem Sommer in ihren zweiten Jahrgang startet. Nachdem dort – wie bei allen Schulen – aufgrund der Pandemie der Tag der offenen Tür ausgefallen ist, haben nun zwei Lehrkräfte einen Film produziert, in dem sich die Schule vorstellt. Domenic Spittmann und Martin Märker hatten zuvor schon Tutorials für die Lehrkräfte produziert, um ihnen die Bedienung der elektronischen E-Boards als Tafelersatz zu erläutern. Diese Filme sind jedoch nur intern zu sehen. In dem neuen Film nun, der auf der Homepage der Schule sowie auf Youtube zu finden ist, tourt der Zehntklässler Kjell Raschke, der Sohn einer Lehrkraft an der Schule ist, mit dem übergroßen Papp-Aufsteller des Schullogos durch die Räume der Schule.

Termine an der Leibniz-IGS können Eltern unter Telefon (0511) 7269535 vereinbaren sowie mit Carmen Mucha, der didaktischen Leiterin der Schule, unter mucha@rks-lgh.de per E-Mail. Alle Antragsunterlagen und Informationen sind zudem unter ligs-langenhagen.de im Internet zu finden.

Von Rebekka Neander