Langenhagen

Die Entscheidungen der Eltern der Langenhagener Viertklässler für eine der weiterführenden Schulen steht unmittelbar bevor. Der geplante Tag der offenen Tür der IGS Langenhagen findet in diesem Jahr online statt und zwar am Sonnabend, 8. Mai. Von 10 bis 14 Uhr bietet die Gesamtschule dann ein buntes Programm mit Onlinemeetings zu verschiedenen Themen mit Lehrerinnen und Lehrern aus allen Bereichen der Schule. Für die Meetings bittet die IGS um Anmeldungen über die Homepage.

Auf der Homepage www.igs-langenhagen.de stehen darüber hinaus ab sofort umfassende Informationen zur Verfügung. Videoclips, Präsentationen und Fotos geben Einblick in das Schulleben und die Atmosphäre an der Schule. Auch ein Informationsfilm zum Konzept ist jederzeit abrufbar.

Anmeldungen nur mit Termin

Letzte Informationen zur Anmeldung gibt die Schulleitung am Montag, 10. Mai, ab 19 Uhr ebenfalls online. Die Anmeldungen an der Integrierten Gesamtschule Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße finden dann am Donnerstag, 27. Mai, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr statt.

Um Menschenansammlungen im Gebäude zu vermeiden, bittet die Schule die Eltern, vorab auf der Internetseite einen verbindlichen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Ein entsprechendes Modul wird spätestens am 10. Mai online gestellt. Ab diesem Tag ist hilfsweise auch eine Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 73079640 möglich.

Von Frank Walter