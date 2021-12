Langenhagen

Ein Antikmarkt am zweiten Weihnachtsfeiertag im CCL – dass das Einkaufszentrum dabei nicht rappelvoll sein würde, war den Beteiligten im Vorfeld klar, allein schon wegen der Corona-Vorgaben. Doch überall, wo man sich umhörte, gab es Ähnliches zu hören: Das sei eigentlich gar nicht so schlimm, sondern sogar ganz angenehm. Dennoch: Ob es auch am Sonntag, 26. Dezember 2022, wieder einen Antikmarkt am Feiertag geben wird, steht laut Veranstalter noch nicht fest. Er blickt vorerst bis ins Frühjahr.

„Ich lebe für diese Antikmärkte. Nur auf dem Sofa rumsitzen? Das kann ich nicht, auch wenn Weihnachten ist“, sagt Sigrid Mönkemeyer. Sie verkauft Kunst in verschiedenen Formen. Die Begeisterung ist ihr anzumerken. „Das macht mir einfach Spaß. Und wenn es wie heute nicht so voll ist, kommt man viel mit den Kunden ins Gespräch“, sagt sie.

Zu ihren Kundinnen zählen auch Barbara Krause und Thekla Eva Wiebeck. „Ich war schon vor einigen Wochen mal hier auf einem Antikmarkt. Und weil ich in der Zeitung gelesen haben, dass nun wieder einer stattfindet, wollte ich nach Langenhagen kommen. An Weihnachten habe ich dafür Zeit und Muße“, sagt die Wedemärkerin Krause, die diesmal ihre Freundin aus Hannover mitgebracht hat. Diese zeigt erfreut auf ihre Tüten: Sie hat einen Antiquariat-Silberleuchter bei Mönkemeyer gekauft, außerdem einen Glasständer. „Wenn ich nachher zu Hause bin, dann werde ich diese Gegenstände in Gebrauch nehmen und das Weihnachtszimmer etwas umräumen“, sagt Thekla Eva Wiebeck und lacht.

Nur zwei Händler haben Teilnahme im CCL kurzfristig abgesagt

Antikmarkt-Veranstalter Michael Grimm ist vorab durchaus bewusst gewesen, dass bei diesem Antikmarkt etwas mehr Platz sein würde im CCL-Bestandsbau. „Die Leute sind mittlerweile verunsichert und wissen nicht mehr, welche Regeln gelten“, sagt er. Während des Antikmarkts gilt 2G und Maskenpflicht. Am Vormittag drehen Polizisten eine kleine Kontrollrunde im City Center und zeigen sich zufrieden. Auch das gehört zu den Vorgaben: Grimm musste großzügig Freiflächen ausweisen, sodass nur 30 Händler ihre Stände aufbauen konnten und maximal 350 Personen zeitgleich durchs CCL flanieren dürfen. Bis auf zwei kurzfristige Absagen sind alle Händler gekommen, die Zahl von 350 Besuchern dürfte passen – jedoch über den ganzen Tag gesehen.

„Ich finde es sehr angenehm, dass es hier nicht zu voll ist. Wenn der Andrang groß und alles überlaufen ist, kann man sich viel weniger Zeit für seine Kunden nehmen“, sagt ein Händler. Grimm pflichtet dem Mann bei – und erklärt dann gleich, warum er eine Veranstaltung wie den Antikmarkt auch unter solchen Auflagen unbedingt ausrichten will: „Man sieht so die Händler wieder und hält zu ihnen Kontakt.“ Zudem seien einige aus Hamburg oder Schleswig-Holstein nach Langenhagen gekommen – „eben weil in den dortigen Regionen diese Märkte sukzessive sterben.“

Grimm: Schwere Zeit für die Veranstaltungsbranche

Außerdem müsse man auch bei den Kunden im Gespräch bleiben, sagt Michael Grimm. „Wenn man diese Märkte ausfallen lässt, geraten sie bei den Menschen ganz schnell in Vergessenheit. Schließlich sind es nur vier pro Jahr.“ Für die Veranstaltungsbranche sei es eben eine schwere Zeit, sagt Grimm, der im Spätsommer auch einen Mittelaltermarkt in Langenhagen ausgerichtet hatte.

Für Februar möchte er den nächsten Antikmarkt im CCL organisieren. In die weitere Planung für 2022, auch was einen erneuten Antikmarkt an Weihnachten betrifft, ist er aber noch nicht eingestiegen. Die häufig wechselnden Corona-Auflagen würden das auch schwer machen.

